Катаргейт: в офісах Європарламенту пройшли обшуки

Деталі

Це був 20-й обшук, проведений із п'ятниці, і голова Європарламенту Роберта Метсола попередила депутатів Європарламенту, що "демократія перебуває під загрозою".

Бельгійська поліція висунула обвинувачення чотирьом особам, у тому числі віце-президенту Європарламенту Єві Кайлі, депутату Європарламенту від Греції. Катар заперечує будь-які правопорушення, а адвокат Кайлі каже, що вона невинувата. "Вона заявляє про свою невинуватість і про те, що вона не має нічого спільного з хабарництвом із Катару", - заявив Міхаліс Дімітракопулос грецькому телебаченню у вівторок.

Бельгійська прокуратура заявила, що готівка на суму близько 600 тис. євро (632 тис. доларів США) була знайдена в будинку одного підозрюваного, 150 тис. євро у квартирі депутата Європарламенту та кількасот тисяч євро у валізі у номері брюссельського готелю. Також було вилучено комп'ютери та мобільні телефони.

На питання, чи були знайдені гроші в квартирі Кайлі, її адвокат сказав: "Я не маю уявлення, чи були знайдені якісь гроші і скільки їх було знайдено".

Обшуки проходили як і Брюсселі, так і в Італії. З п'ятниці ІТ-ресурси 10 співробітників парламенту були "заморожені", щоб запобігти зникненню даних, необхідних для розслідування.

У середу четверо підозрюваних, заарештованих бельгійською поліцією, постануть перед судом у межах попереднього провадження.

Кайлі, член Європарламенту протягом восьми років, була відсторонена від виконання своїх обов'язків як один із 14 віце-президентів головою Європарламенту Метсолою. У вівторок у Європейському парламенті в Страсбурзі пройде голосування, щоб позбавити її посад, які вона обіймає, перед екстреними дебатами з приводу скандалу.

Вона також була усунена від членства у парламентській групі S&D і виключена з грецької лівоцентристської партії Pasok.

Влада Греції заморозила активи, що належать Кайлі, її чоловікові та найближчим родичам.

Діяльність компанії з нерухомості, створеної близько двох тижнів тому депутатом Європарламенту та її чоловіком в Афінах, також було заморожено.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала обвинувачення "дуже серйозними" і закликала до створення нового органу з етики для нагляду за блоком. Метсола пообіцяла членам Європарламенту, що цілісність парламенту буде відновлено.

Доповнення

Як повідомлялося, бельгійська поліція обшукала 16 будинків і затримала не менше чотирьох осіб у Брюсселі та його околицях у п'ятницю в межах розслідування того, що прокуратура назвала "злочинною організацією, корупцією та відмиванням грошей" за участю держави Перської затоки, яку бельгійська преса назвала Катаром, що приймає чемпіонат світу з футболу.

За даними бельгійської преси, затримали зокрема колишнього члена Європарламенту П'єра Антоніо Панзері від S&D з Італії, віце-президента Європарламенту Єву Кайлі.

Підозра брюссельських слідчих полягає в тому, що Катар використав гроші та подарунки для впливу на економічні та політичні рішення у Європарламенті.