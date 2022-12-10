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"Катаргейт" в Европарламенте: задержания продолжаются

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КИЕВ. 10 декабря. УНН. Итальянская полиция арестовала жену и дочь бывшего члена Европарламента Пьера Антонио Панзери, задержанного полицией в связи с разрастающимся коррупционным скандалом, связанным с предполагаемой незаконной лоббистской деятельностью Катара, сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

В пятницу итальянская полиция в форме и штатском, действуя на основании европейского ордера на арест, задержала 68-летнюю жену Панцери Марию Коллеони дома в Калуско-д'Адда, недалеко от Бергамо, сообщает Corriere della Sera. Позже они арестовали его 38-летнюю дочь Сильвию. Их адвокат отказался от комментариев газете.

В ходе обысков, проведенных в пятницу, в брюссельском доме Панзери было обнаружено более полумиллиона евро наличными, сообщает бельгийская газета Le Soir.

Дополнение

Как сообщалось, бельгийская полиция обыскала 16 домов и задержала не менее четырех человек в Брюсселе и его окрестностях в пятницу в рамках расследования того, что прокуратура назвала "преступной организацией, коррупцией и отмыванием денег" с участием государства Персидского залива, которое бельгийская пресса назвала Катаром, принимающим чемпионат мира по футболу.

По данным бельгийской прессы, помимо Панзери, итальянца, который до 2019 года работал в левоцентристской фракции социалистов и демократов, вице-президент Европарламента Ева Кайли также была задержана. Кайли была отстранена от членства в своей партии в пятницу после того, как новости о расследовании всколыхнули Европейский парламент.

Подозрение брюссельских следователей состоит в том, что Катар использовал деньги и подарки для влияния на экономические и политические решения в Европарламенте. Панцери, ранее возглавлявший подкомитет Европейского парламента по правам человека, является главой неправительственной организации «Борьба с безнаказанностью». По сообщениям бельгийской прессы, вчера в НПО был совершен обыск.

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