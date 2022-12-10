"Катаргейт" у Європарламенті: затримання продовжуються
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Італійська поліція заарештувала дружину і дочку колишнього члена Європарламенту П'єра Антоніо Панзері, затриманого поліцією у зв'язку з корупційним скандалом, що розростається, пов'язаним з передбачуваною незаконною лобістською діяльністю Катару, повідомляє УНН з посиланням на Politico.
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У п'ятницю італійська поліція у формі та цивільному, діючи на підставі європейського ордера на арешт, затримала 68-річну дружину Панцері Марію Коллеоні вдома в Калуско-д'Адда, недалеко від Бергамо, повідомляє Corriere della Sera. Згодом вони заарештували його 38-річну дочку Сільвію. Їхній адвокат відмовився від коментарів газеті.
Під час обшуків, проведених у п'ятницю, у брюссельському будинку Панзері було виявлено понад півмільйона євро готівкою, повідомляє бельгійська газета Le Soir.
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Як повідомлялося, бельгійська поліція обшукала 16 будинків і затримала не менше чотирьох осіб у Брюсселі та його околицях у п'ятницю в межах розслідування того, що прокуратура назвала "злочинною організацією, корупцією та відмиванням грошей" за участю держави Перської затоки, яку бельгійська преса назвала Катаром, який приймає чемпіонат світу з футболу.
За даними бельгійської преси, окрім Панзері, італійця, який до 2019 року працював у лівоцентристській фракції соціалістів та демократів, віце-президент Європарламенту Єва Кайлі також була затримана. Кайлі була відсторонена від членства у своїй партії у п'ятницю після того, як новини про розслідування сколихнули Європейський парламент.
Підозра брюссельських слідчих полягає в тому, що Катар використав гроші та подарунки для впливу на економічні та політичні рішення у Європарламенті. Панцері, який раніше очолював підкомітет Європейського парламенту з прав людини, є головою неурядової організації «Боротьба з безкарністю». За повідомленнями бельгійської преси, вчора в НО було здійснено обшук.