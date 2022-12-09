У Бельгії затримано чотирьох осіб за підозрою у хабарництві в Європарламенті

Деталі

Федеральний прокурор оголосив про арешт після того, як 600 000 євро готівкою було виявлено в ході 16 рейдів поліції в столиці Брюсселі.

Прокуратура не уточнила особи підозрюваних та не назвала причетну до справи країну, заявивши лише, що це держава «Затоки».

Але джерело, близьке до справи, підтвердило повідомлення преси, що йдеться про спроби Катару підкупити італійського соціаліста, який був членом Європейського парламенту з 2004 по 2019 рік.

За словами джерела, четверо затриманих були або громадянами Італії, або родом із Італії.

У заяві йдеться про те, що слідчі «підозрюють країну Перської затоки у впливі на економічні та політичні рішення Європейського парламенту».

У ньому стверджувалося, що це було зроблено "шляхом виплати великих сум грошей або пропозиції великих подарунків" впливовим діячам у Європейському парламенті.

Бельгійські ЗМІ Le Soir та Knack повідомили, що затриманим колишнім депутатом Європарламенту був італійський соціаліст П'єр Антоніо Панзері.

67-річний Панзері наразі очолює правозахисну організацію «Боротьба з безкарністю», що базується в Брюсселі.

Згідно з повідомленнями, серед арештованих був також генеральний секретар Міжнародної конфедерації профспілок італієць Лука Вісентіні, а також «помічник парламенту» та «директор НУО».

Доповнення

Хабарництво сталося у зв'язку з тим, що Катар, який приймає чемпіонат світу, зробив серйозні зусилля щодо поліпшення свого іміджу перед критикою з приводу його послужного списку в галузі захисту робітників і прав людини.

Трудящі-мігранти становлять понад 2,5 млн. з 2,9 млн. населення Катару, і умови праці піддавалися різкій критиці, особливо напередодні чемпіонату світу з футболу.

Доха провела реформи своєї системи праці мігрантів, але критики наполягають на тому, що необхідно зробити додаткову роботу, щоб зміни вплинули.

Чемпіонат світу в Катарі також переслідували звинувачення в корупції, пов'язані з голосуванням щодо присудження турніру багатій енергоресурсами державі Перської затоки.