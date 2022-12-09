В Бельгии задержаны четыре человека по подозрению во взяточничестве в Европарламенте
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Бельгия в пятницу задержала четырех человек, включая бывшего депутата Европарламента, в рамках расследования взяточничества Катара в Европейском парламенте, сообщили AFP официальные лица, сообщает УНН.
Детали
Федеральный прокурор объявил об аресте после того, как 600 000 евро наличными были обнаружены в ходе 16 рейдов полиции в столице Брюсселе.
Прокуратура не уточнила личности подозреваемых и не назвала причастную к делу страну, заявив лишь, что это государство «Залива».
Но источник, близкий к делу, подтвердил сообщение прессы о попытках Катара подкупить итальянского социалиста, который был членом Европейского парламента с 2004 по 2019 год.
По словам источника, четверо задержанных были либо гражданами Италии, либо родом из Италии.
В заявлении говорится, что следователи «подозревают страну Персидского залива во влиянии на экономические и политические решения Европейского парламента».
В нем утверждалось, что это было сделано "путем выплаты больших сумм денег или предложения больших подарков" влиятельным деятелям в Европейском парламенте.
Бельгийские СМИ Le Soir и Knack сообщили, что задержанным бывшим депутатом Европарламента был итальянский социалист Пьер Антонио Панзери.
67-летний Панзери возглавляет правозащитную организацию «Борьба с безнаказанностью», которая базируется в Брюсселе.
Согласно сообщениям, среди арестованных был также генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов итальянец Лука Висентини, а также «помощник парламента» и «директор НПО».
Дополнение
Взяточничество произошло в связи с тем, что принимающий чемпионат мира Катар предпринял серьезные усилия по улучшению своего имиджа перед критикой по поводу его послужного списка в области защиты рабочих и прав человека.
Трудящиеся-мигранты составляют более 2,5 млн. из 2,9 млн. населения Катара, и условия труда подвергались резкой критике, особенно накануне чемпионата мира по футболу.
Доха провела реформы своей системы труда мигрантов, но критики настаивают на том, что необходимо проделать дополнительную работу, чтобы изменения повлияли.
Чемпионат мира в Катаре также преследовали обвинения в коррупции, связанные с голосованием по присуждению турнира богатому энергоресурсами государству Персидского залива.