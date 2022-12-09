AFP: заарештовано віцепрезидентку Європарламенту у справі про корупцію
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Як повідомило AFP наближене до слідства джерело у Брюсселі в п’ятницю ввечері арештована одна з віцепрезиденток Європарламенту, депутатка від грецьких соціалістів Єви Кайлі у справі про незаконний лобізм з боку Катару в установі ЄС, передає УНН.
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За даними федеральної прокуратури Бельгії, Кайлі підозрюється в корупції.
Як повідомлялося, Бельгія у п'ятницю затримала чотирьох осіб, включаючи колишнього депутата Європарламенту, у рамках розслідування хабарництва Катару в Європейському парламенті.
Федеральний прокурор оголосив про арешт після того, як 600 000 євро готівкою було виявлено в ході 16 рейдів поліції в столиці Брюсселі.
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Хабарництво сталося у зв'язку з тим, що Катар, який приймає чемпіонат світу, зробив серйозні зусилля щодо поліпшення свого іміджу перед критикою з приводу його послужного списку в галузі захисту робітників і прав людини.
Трудящі-мігранти становлять понад 2,5 млн. з 2,9 млн. населення Катару, і умови праці піддавалися різкій критиці, особливо напередодні чемпіонату світу з футболу.
Доха провела реформи своєї системи праці мігрантів, але критики наполягають на тому, що необхідно зробити додаткову роботу, щоб зміни вплинули.
Чемпіонат світу в Катарі також переслідували звинувачення в корупції, пов'язані з голосуванням щодо присудження турніру багатій енергоресурсами державі Перської затоки.