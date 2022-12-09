AFP: арестована вице-президент Европарламента по делу о коррупции
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Как сообщил AFP приближенный к следствию источник в Брюсселе в пятницу вечером арестована одна из вице-президенток Европарламента, депутат от греческих социалистов Евы Кайли по делу о незаконном лоббизме со стороны Катара в учреждении ЕС, передает УНН.
Детали
По данным федеральной прокуратуры Бельгии, Кайли подозревается в коррупции.
Как сообщалось, Бельгия в пятницу задержала четырех человек, включая бывшего депутата Европарламента, в рамках расследования взяточничества Катара в Европейском парламенте.
Федеральный прокурор объявил об аресте после того, как 600 000 евро наличными были обнаружены в ходе 16 рейдов полиции в столице Брюсселе.
Дополнение
Взяточничество произошло в связи с тем, что принимающий чемпионат мира Катар сделал серьезные усилия по улучшению своего имиджа перед критикой по поводу его послужного списка в области защиты рабочих и прав человека.
Трудящиеся-мигранты составляют более 2,5 млн. из 2,9 млн. населения Катара, и условия труда подвергались резкой критике, особенно накануне чемпионата мира по футболу.
Доха провела реформы своей системы труда мигрантов, но критики настаивают на том, что необходимо проделать дополнительную работу, чтобы изменения повлияли.
Чемпионат мира в Катаре также преследовали обвинения в коррупции, связанные с голосованием по присуждению турнира богатому энергоресурсами государству Персидского залива.