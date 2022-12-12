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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Греція заморозила всі активи віце-президента Європарламенту за звинуваченням у корупції

Греція заморозила всі активи віце-президента Європарламенту за звинуваченням у корупції

Київ • УНН

 • 593132 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Грецька влада заморозила активи віце-президента Європарламенту Єви Кайлі після її арешту за звинуваченням у корупції, ймовірно пов'язаному з Катаром, повідомляють місцеві ЗМІ, передає УНН.

Деталі

Єву Кайлі, одного з 14 віце-президентів європейського законодавчого органу від грецької лівоцентристської партії, було затримано бельгійською поліцією в п'ятницю після обшуку в її будинку, повідомляє бельгійська газета Le Soir.

За повідомленням грецького громадського мовника ERT, влада також призупинила дію «банківських рахунків, сейфів, компаній та інших фінансових активів» її родичів.

Крім того, заморожуються банківські рахунки компанії з нерухомості, заснованій Кайлі та її чоловіком, повідомляє ERT.

Серед затриманих разом із Кайлі також Лука Вісентіні, генеральний секретар Міжнародної конфедерації профспілок, а також П'єр Антоніо Панцері, колишній член Європарламенту від S&D з Італії, який очолював підкомітет парламенту з прав людини.

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