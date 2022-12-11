ЄС позбавив депутата Європарламенту Кайлі титулу віце-президента через розслідування у хабарництві
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Грецького депутата було усунено з посади віце-президента Європейського парламенту у зв'язку з корупційним розслідуванням щодо Катару, який приймає чемпіонат світу, передає УНН з посиланням на AFP.
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Голова Європарламенту Роберта Метсола “вирішила негайно призупинити всі повноваження, обов’язки та завдання, які були делеговані Єві Кайлі як її віце-президенту Європарламенту”, — заявив її представник.
Оголошення було зроблено на тлі зростаючого обурення з приводу звинувачень та закликів до дій щодо боротьби з корупцією в Європейському парламенті.
Контекст
Член Європарламенту Єва Кайлі була заарештована в п’ятницю.
Троє інших заарештованих є громадянами Італії, або прибули з Італії, повідомило AFP джерело, близьке до справи.
За словами джерела, 44-річна Кайлі є партнером одного із чотирьох інших затриманих: Франческо Джорджі, помічника депутата від групи соціалістів та демократів Європейського парламенту.
Повідомляється, що колишнього депутата Європарламенту від Італії П’єр-Антоніо Панцері також було заарештовано. У Римі джерело в уряді підтвердило AFP повідомлення про затримання дружини та доньки Панцері.
Федеральна прокуратура Бельгії заявила, що розслідування стосується підозр у “корупції та відмиванні грошей”.
Арешти пройшли за рейдами в Брюсселі, в ході яких, за словами бельгійської прокуратури, було зібрано 600 000 євро готівкою. Поліція також вилучила комп’ютери та мобільні телефони.
Бельгійська щоденна газета L’Echo повідомила, що в будинку Кайлі в Брюсселі було знайдено “кілька сумок, повних готівкових банкнот”.
Хоча прокуратура не назвала країну, щодо якої ведеться розслідування, юридичне джерело, близьке до справи підтвердило AFP, що це був Катар.