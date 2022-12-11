ЕС лишил депутата Европарламента Кайли титула вице-президента из-за расследования во взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Греческий депутат была отстранена от должности вице-президента Европейского парламента в связи с коррупционным расследованием в отношении Катара, принимающего чемпионат мира, передает УНН со ссылкой на AFP.
Детали
Глава Европарламента Роберта Метсола "решила немедленно приостановить все полномочия, обязанности и задачи, которые были делегированы Еве Кайли как ее вице-президенту Европарламента", - заявил ее представитель.
Объявление было сделано на фоне растущего возмущения по поводу обвинений и призывов к действиям по борьбе с коррупцией в Европейском парламенте.
Контекст
Член Европарламента Ева Кайли была арестована в пятницу.
Трое других арестованных являются гражданами Италии, или прибыли из Италии, сообщил AFP источник, близкий к делу.
По словам источника, 44-летняя Кайли является партнером одного из четырех других задержанных: Франческо Джорджи, помощника депутата от группы социалистов и демократов Европейского парламента.
Сообщается, что бывший депутат Европарламента от Италии Пьер-Антонио Панцери также был арестован. В Риме источник в правительстве подтвердил AFP сообщение о задержании супруги и дочери Панцери.
Федеральная прокуратура Бельгии заявила, что расследование касается подозрений в "коррупции и отмывании денег".
Аресты прошли по рейдам в Брюсселе, в ходе которых, по словам бельгийской прокуратуры, было собрано 600 000 евро наличными. Полиция также изъяла компьютеры и мобильные телефоны.
Бельгийская ежедневная газета L'Echo сообщила, что в доме Кайли в Брюсселе было найдено "несколько сумок, полных наличных банкнот".
Хотя прокуратура не назвала страну, в отношении которой ведется расследование, юридический источник, близкий к делу, подтвердил AFP, что это был Катар.