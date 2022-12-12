Греция заморозила все активы вице-президента Европарламента по обвинению в коррупции
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Греческие власти заморозили активы вице-президента Европарламента Евы Кайли после ее ареста по обвинению в коррупции, предположительно связанном с Катаром, сообщают местные СМИ, передает УНН.
Детали
Ева Кайли, один из 14 вице-президентов европейского законодательного органа от греческой левоцентристской партии, была задержана бельгийской полицией в пятницу после обыска в ее доме, сообщает бельгийская газета Le Soir.
По сообщению греческого общественного вещателя ERT, власти также приостановили действие «банковских счетов, сейфов, компаний и других финансовых активов» ее родственников.
Кроме того, замораживаются банковские счета компании по недвижимости, основанной Кайли и ее мужем, сообщает ERT.
Среди задержанных вместе с Кайли также Лука Висентини, генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов, а также Пьер Антонио Панцери, бывший член Европарламента от S&D из Италии, возглавлявший подкомитет парламента по правам человека.