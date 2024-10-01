Кандидати у віцепрезиденти США сьогодні проведуть теледебати - ЗМІ

Сьогодні, 1 жовтня у Нью-Йорку відбудуться єдині теледебати між губернатором Міннесоти Тімом Волзом і сенатором від Огайо Джей Ді Венсом, які представляють кандидата на посаду віцепрезидента від своїх партій, передає УНН з посиланням на Голос Америки.

У вівторок у Нью-Йорку відбудуться теледебати між губернатором Міннесоти Тімом Волзом і сенатором від Огайо Джей Ді Венсом, які представляють кандидатів на посаду віцепрезидента від Демократичної та Республіканської партій. До президентських виборів залишається місяць, і обидві партії активно намагаються залучити на свій бік виборців.

Це будуть єдині дебати між Волзом і Венсом, і на цей момент не планується більше дебатів між кандидатами на пост президента — Камалою Гарріс від демократів та експрезидентом Дональдом Трампом від республіканців. Кампанії прагнуть здобути перевагу в дуже конкурентних перегонах. Хоча опитування показують незначну перевагу Гарріс над Трампом, у кількох ключових штатах розрив між ними майже відсутній, і саме ці штати вирішуватимуть долю виборів.

Білл Ґолстон з Інституту Брукінгса зазначив у коментарі для Голосу Америки, що основним завданням для Волза і Венса на дебатах є уникнути помилок і чітко відображати позицію своїх партій, не суперечачи поглядам кандидатів у президенти.

"Перше, що їм потрібно зробити, це представитися електорату, і кожен намагатиметься справити гарне загальне враження. По-друге, основне правило для кандидатів у віцепрезиденти майже таке саме, як основне правило для віцепрезидентів; а саме, не робіть нічого, що послабило б, підірвало чи збентежило вашого кандидата, чи вашого президента", - сказав Ґолстон.

Нагадаємо

Колишній президент Дональд Трамп заявив, що проведення чергових дебатів щодо виборів 2024 року є недоцільним, оскільки американці вже почали голосувати.