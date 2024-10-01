Кандидаты в вице-президенты США сегодня проведут теледебаты - СМИ

Сегодня, 1 октября в Нью-Йорке состоятся единые теледебаты между губернатором Миннесоты Тимом Уолзом и сенатором от Огайо Джей Ди Вэнсом, которые представляют кандидата на должность вице-президента от своих партий, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Во вторник в Нью-Йорке состоятся теледебаты между губернатором Миннесоты Тимом Уолзом и сенатором от Огайо Джей Ди Вэнсом, которые представляют кандидатов на пост вице-президента от Демократической и Республиканской партий. До президентских выборов остается месяц, и обе партии активно пытаются привлечь на свою сторону избирателей.

Это будут единственные дебаты между Уолзом и Вэнсом, и на данный момент не планируется больше дебатов между кандидатами на пост президента - Камалой Харрис от демократов и экс-президентом Дональдом Трампом от республиканцев. Кампании стремятся получить преимущество в очень конкурентной гонке. Хотя опросы показывают незначительное преимущество Харрис над Трампом, в нескольких ключевых штатах разрыв между ними почти отсутствует, и именно эти штаты будут решать судьбу выборов.

Билл Голстон из Института Брукингса отметил в комментарии для Голоса Америки, что основной задачей для Уолза и Вэнса на дебатах является избежать ошибок и четко отражать позицию своих партий, не противореча взглядам кандидатов в президенты.

"Первое, что им нужно сделать, это представиться электорату, и каждый будет пытаться произвести хорошее общее впечатление. Во-вторых, основное правило для кандидатов в вице-президенты почти такое же, как основное правило для вице-президентов; а именно, не делайте ничего, что ослабило бы, подорвало или смутило вашего кандидата, или вашего президента", - сказал Голстон.

Напомним

Бывший президент Дональд Трамп заявил, что проведение очередных дебатов по выборам 2024 года является нецелесообразным, поскольку американцы уже начали голосовать.