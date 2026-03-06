Канада випустила срібну монету у формі української писанки

$43.810.09
15:35 • 21286 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
15:23 • 28082 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 26743 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 46985 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 22765 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
6 березня, 11:26 • 22007 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
6 березня, 10:48 • 21140 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
6 березня, 09:57 • 19822 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
6 березня, 09:32 • 20163 перегляди
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ексклюзив
6 березня, 09:22 • 17513 перегляди
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
Єва Мішалова емоційно відреагувала на ймовірну загибель коханого Ігоря Комарова
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу
В Угорщині стверджують, що вже "вислали" сімох українців, затриманих з інкасаторськими авто
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесі
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фото
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років
Канада випустила срібну монету у формі української писанки

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Королівський канадський монетний двір випустив одинадцяту срібну монету-писанку з чистого срібла 99,99%. Цього разу монета містить квіткові мотиви та зображує профіль короля Чарльза ІІІ.

Канада випустила срібну монету у формі української писанки

Королівський канадський монетний двір випустив кольорову срібну монету у формі української писанки, передає УНН

Деталі

Як зазначається, що вигравірувані символи та сучасні кольори відзначають оновлення весни на цій монеті-писанці з чистого срібла 99,99%, з особливим акцентом на ранніх бруньках і квітах, які підтримують запилювачів у ці ранні сонячні дні.

Захисні геометричні бордюри та стародавні мотиви символізують стихії, землю та сонце, вшановуючи силу та родючість природи. 

"Як щира данина циклам життя, ця писанка з квітковим мотивом уособлює красу та гармонію природи, є проявом надії, витривалості та взаємопов'язаних ритмів землі", - зазначається у повідомленні. 

Зазначається, що монета стала вже одинадцятою срібною "писанкою" у колекції канадського монетного двору й цього разу містить квіткові мотиви.

На реверсі монети нанесені кольорові візерунки, а на аверсі - профіль короля Чарльза ІІІ.

Нагадаємо 

Національний банк України 12 грудня 2025 року ввів у обіг пам’ятну монету "Служба безпеки України. Захищаємо Україну разом!". 

Павло Башинський

