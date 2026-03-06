Канада выпустила серебряную монету в форме украинской писанки

Королевский канадский монетный двор выпустил цветную серебряную монету в форме украинской писанки, передает УНН.

Детали

Как отмечается, выгравированные символы и современные цвета отмечают обновление весны на этой монете-писанке из чистого серебра 99,99%, с особым акцентом на ранних почках и цветах, которые поддерживают опылителей в эти ранние солнечные дни.

Защитные геометрические бордюры и древние мотивы символизируют стихии, землю и солнце, почитая силу и плодородие природы.

"Как искренняя дань циклам жизни, эта писанка с цветочным мотивом олицетворяет красоту и гармонию природы, является проявлением надежды, выносливости и взаимосвязанных ритмов земли", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что монета стала уже одиннадцатой серебряной "писанкой" в коллекции канадского монетного двора и на этот раз содержит цветочные мотивы.

На реверсе монеты нанесены цветные узоры, а на аверсе - профиль короля Карла III.

Напомним

