ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
15:23 • 28030 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 26722 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 46947 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 22751 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
6 марта, 11:26 • 21998 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
6 марта, 10:48 • 21133 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
6 марта, 09:57 • 19819 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию - МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
6 марта, 09:32 • 20162 просмотра
Международные резервы Украины "похудели" на 5% - НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Эксклюзив
6 марта, 09:22 • 17512 просмотра
Цены на гречку и хватит ли запасов, чтобы дождаться нового урожая – прогноз
Канада выпустила серебряную монету в форме украинской писанки

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Королевский канадский монетный двор выпустил одиннадцатую серебряную монету-писанку из чистого серебра 99,99%. На этот раз монета содержит цветочные мотивы и изображает профиль короля Карла III.

Канада выпустила серебряную монету в форме украинской писанки

Королевский канадский монетный двор выпустил цветную серебряную монету в форме украинской писанки, передает УНН

Детали

Как отмечается, выгравированные символы и современные цвета отмечают обновление весны на этой монете-писанке из чистого серебра 99,99%, с особым акцентом на ранних почках и цветах, которые поддерживают опылителей в эти ранние солнечные дни.

Защитные геометрические бордюры и древние мотивы символизируют стихии, землю и солнце, почитая силу и плодородие природы. 

"Как искренняя дань циклам жизни, эта писанка с цветочным мотивом олицетворяет красоту и гармонию природы, является проявлением надежды, выносливости и взаимосвязанных ритмов земли", - отмечается в сообщении. 

Отмечается, что монета стала уже одиннадцатой серебряной "писанкой" в коллекции канадского монетного двора и на этот раз содержит цветочные мотивы.

На реверсе монеты нанесены цветные узоры, а на аверсе - профиль короля Карла III.

Напомним 

Национальный банк Украины 12 декабря 2025 года ввел в обращение памятную монету "Служба безопасности Украины. Защищаем Украину вместе!". 

Павел Башинский

