Канада выпустила серебряную монету в форме украинской писанки
Киев • УНН
Королевский канадский монетный двор выпустил одиннадцатую серебряную монету-писанку из чистого серебра 99,99%. На этот раз монета содержит цветочные мотивы и изображает профиль короля Карла III.
Королевский канадский монетный двор выпустил цветную серебряную монету в форме украинской писанки, передает УНН.
Детали
Как отмечается, выгравированные символы и современные цвета отмечают обновление весны на этой монете-писанке из чистого серебра 99,99%, с особым акцентом на ранних почках и цветах, которые поддерживают опылителей в эти ранние солнечные дни.
Защитные геометрические бордюры и древние мотивы символизируют стихии, землю и солнце, почитая силу и плодородие природы.
"Как искренняя дань циклам жизни, эта писанка с цветочным мотивом олицетворяет красоту и гармонию природы, является проявлением надежды, выносливости и взаимосвязанных ритмов земли", - отмечается в сообщении.
Отмечается, что монета стала уже одиннадцатой серебряной "писанкой" в коллекции канадского монетного двора и на этот раз содержит цветочные мотивы.
На реверсе монеты нанесены цветные узоры, а на аверсе - профиль короля Карла III.
Напомним
