Канада першою визнала, що її спецслужби прослухали запис убивства Хашкаджі

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо в понеділок став першим західним лідером, який визнав, що спецслужб його країни прослухали запис вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі. Про це він заявив у Парижі на форумі після заходів, присвячений 100-річчю закінчення Першої Світової Війни, передає УНН з посиланням на CTV.