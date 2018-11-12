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Канада першою визнала, що її спецслужби прослухали запис убивства Хашкаджі

Канада першою визнала, що її спецслужби прослухали запис убивства Хашкаджі

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо в понеділок став першим західним лідером, який визнав, що спецслужб його країни прослухали запис вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі. Про це він заявив у Парижі на форумі після заходів, присвячений 100-річчю закінчення Першої Світової Війни, передає УНН з посиланням на CTV.

“Канада була повною мірою проінформована щодо того, чим мала поділитися Туреччина”, — заявив Трюдо.

Так, лише декілька днів тому президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що віддав записи “Саудівській Аравії, Америці, німцям, французам, англійцям, всім їм”.

Канадський лідер став першим, хто офіційно підтвердив, що розвідка його країни прослухала звукозапис. Він сказав, що розвідувальні органи Канади співпрацювали “дуже тісно” з турецькою розвідкою щодо справи про вбивство Хашкаджі.

Поширений аудіозапис — останній захід, зроблений Туреччиною для підтримання міжнародного тиску на Саудівську Аравію з метою припинити їх спроби “приховати” вбивство 2 жовтня.

Трюдо сказав, що він сам не чув аудіо і не надав подробиць щодо його змісту.

Як повідомляв УНН, 13 жовтня телеканал CNN з посиланням на турецьку газету Sabah повідомив, що перш ніж увійти до будівлі генконсульства журналіст активував на своєму годиннику Apple Watch функцію аудіозапису. У результаті пристрій записав процес його допиту, тортур і вбивства. Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що ні він, ні держсекретар Майкл Помпео не чули і не бачили подібних аудіо- і відеозаписів.

Нагадаємо, Джамаль Ахмад Хашкаджі відомий критичними висловлюваннями щодо нинішньої політики Ер-Ріяда. У 2017 році він покинув батьківщину і оселився в США. Журналіст на постійній основі писав статті для The Washington Post, в яких аналізував ситуацію в Саудівській Аравії і зовнішню політику країни, не замовчуючи проблемні аспекти діяльності влади та критикуючи Ер-Ріяд. 2 жовтня стало відомо, що Хашкаджі відправився в генконсульство Саудівської Аравії у Стамбулі для оформлення документів і відтоді не виходив на зв’язок.

Пізніше турецькі ЗМІ повідомляли, що журналіста катували і обезголовили. Влада Саудівської Аравії тільки після 20 жовтня визнала, що журналіста вбили під час бійки. Пізніше генпрокурор країни підтвердив, що вбивство було навмисним.

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