Reuters: директор ЦРУ намагається отримати аудіозапис вбивства Хашкаджі

За його даними, незважаючи на повідомлення в ЗМІ про існування подібного запису, ні влада США, ні інші союзники Туреччини до сих пір не бачили його. За інформацією агентства, США і їх союзники, які ведуть розслідування з метою встановити, яку роль у вбивстві міг зіграти наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, поки не володіють якими-небудь вагомими доказами його причетності до події.

За інформацією агентства, поїздка Хеспел в Саудівську Аравію після закінчення її роботи в Туреччині не планується.

13 жовтня телеканал CNN з посиланням на турецьку газету Sabah повідомив, що перш ніж увійти до будівлі генконсульства журналіст активував на своєму годиннику Apple Watch функцію аудіозапису. В результаті пристрій записав процес його допиту, тортур і вбивства. Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що ні він, ні держсекретар Майкл Помпео не чули і не бачили подібних аудіо- і відеозаписів.

Як повідомляв УНН, США заборонять в’їзд 21 підданому Саудівської Аравії через справу Хашкаджі.