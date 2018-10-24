Reuters: директор ЦРУ намагається отримати аудіозапис вбивства Хашкаджі

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Директор ЦРУ Джина Хеспел, яка в понеділок вирушила до Туреччини, щоб брати участь в розслідуванні вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі, намагається отримати доступ до аудіозапису, зробленого, як передбачається, під час його допиту, тортур і вбивства в генконсульстві Саудівської Аравії в Стамбулі. Про це повідомило у вівторок агентство Reuters, інформує УНН.

За його даними, незважаючи на повідомлення в ЗМІ про існування подібного запису, ні влада США, ні інші союзники Туреччини до сих пір не бачили його. За інформацією агентства, США і їх союзники, які ведуть розслідування з метою встановити, яку роль у вбивстві міг зіграти наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, поки не володіють якими-небудь вагомими доказами його причетності до події.

За інформацією агентства, поїздка Хеспел в Саудівську Аравію після закінчення її роботи в Туреччині не планується.

13 жовтня телеканал CNN з посиланням на турецьку газету Sabah повідомив, що перш ніж увійти до будівлі генконсульства журналіст активував на своєму годиннику Apple Watch функцію аудіозапису. В результаті пристрій записав процес його допиту, тортур і вбивства. Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що ні він, ні держсекретар Майкл Помпео не чули і не бачили подібних аудіо- і відеозаписів.

Як повідомляв УНН, США заборонять в’їзд 21 підданому Саудівської Аравії через справу Хашкаджі.

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