Reuters: директор ЦРУ намагається отримати аудіозапис вбивства Хашкаджі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Директор ЦРУ Джина Хеспел, яка в понеділок вирушила до Туреччини, щоб брати участь в розслідуванні вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі, намагається отримати доступ до аудіозапису, зробленого, як передбачається, під час його допиту, тортур і вбивства в генконсульстві Саудівської Аравії в Стамбулі. Про це повідомило у вівторок агентство Reuters, інформує УНН.
За його даними, незважаючи на повідомлення в ЗМІ про існування подібного запису, ні влада США, ні інші союзники Туреччини до сих пір не бачили його. За інформацією агентства, США і їх союзники, які ведуть розслідування з метою встановити, яку роль у вбивстві міг зіграти наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, поки не володіють якими-небудь вагомими доказами його причетності до події.
За інформацією агентства, поїздка Хеспел в Саудівську Аравію після закінчення її роботи в Туреччині не планується.
13 жовтня телеканал CNN з посиланням на турецьку газету Sabah повідомив, що перш ніж увійти до будівлі генконсульства журналіст активував на своєму годиннику Apple Watch функцію аудіозапису. В результаті пристрій записав процес його допиту, тортур і вбивства. Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що ні він, ні держсекретар Майкл Помпео не чули і не бачили подібних аудіо- і відеозаписів.
Як повідомляв УНН, США заборонять в’їзд 21 підданому Саудівської Аравії через справу Хашкаджі.