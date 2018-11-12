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Канада первой признала, что ее спецслужбы прослушали запись убийства Хашкаджи

Канада первой признала, что ее спецслужбы прослушали запись убийства Хашкаджи

Киев  •  УНН

 • 10904 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в понедельник стал первым западным лидером, который признал, что спецслужбы его страны прослушали запись убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом он заявил в Париже на форуме после мероприятий, посвященный 100-летию окончания Первой мировой войны, передает УНН со ссылкой на CTV.

"Канада была в полной мере проинформирована о том, чем должна была поделиться Турция", - заявил Трюдо.

Так, только несколько дней назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отдал записи "Саудовской Аравии, Америке, немцам, французам, англичанам, всем им".

Канадский лидер стал первым, кто официально подтвердил, что разведка его страны прослушала звукозапись. Он сказал, что разведывательные органы Канады сотрудничали "очень тесно" с турецкой разведкой по делу об убийстве Хашкаджи.

Распространенная аудиозапись - последняя мера, предпринятая Турцией для поддержания международного давления на Саудовскую Аравию с целью прекратить их попытки "скрыть" убийство 2 октября.

Трюдо сказал, что он сам не слышал аудио и не рассказал подробностей относительно его содержания.

Как сообщал УНН, 13 октября телеканал CNN со ссылкой на турецкую газету Sabah сообщил, что прежде чем войти в здание генконсульства журналист активировал на своих часах Apple Watch функцию аудиозаписи. В результате устройство записал процесс его допроса, пыток и убийства. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ни он, ни госсекретарь Майк Помпео не слышали и не видели подобных аудио- и видеозаписей.

Напомним, Джамаль Ахмад Хашкаджи известный критическими высказываниями относительно нынешней политики Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, не умалчивая проблемные аспекты деятельности власти и критикуя Эр-Рияд. 2 октября стало известно, что Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов и с тех пор не выходил на связь.

Позже турецкие СМИ сообщали, что журналиста пытали и обезглавили. Власти Саудовской Аравии только после 20 октября признала, что журналиста убили во время драки. Позже генпрокурор страны подтвердил, что убийство было преднамеренным.

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