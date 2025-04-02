Канада і Мексика обговорили відповідь на можливі мита США
Київ • УНН
Лідери Канади та Мексики обговорили посилення торгівлі та інвестицій на тлі загрози з боку США. Обидві країни прагнуть зберегти економічну стабільність в умовах можливих митних обмежень.
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні провів телефонну розмову з президентом Мексики Клаудією Шейнбаум, під час якої основною темою стало зміцнення торговельних і інвестиційних зв’язків між країнами. Про це повідомляє AP, передає УНН.
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Обговорення відбулося на тлі очікуваних митних обмежень з боку Сполучених Штатів, що можуть суттєво позначитися на економіці обох держав.
Очікувані заходи Вашингтона створюють загрозу для стабільності Північноамериканської угоди про вільну торгівлю, що викликає занепокоєння як у Канаді, так і в Мексиці. Обидва лідери відзначили необхідність спільних зусиль для збереження конкурентоспроможності регіону та наголосили на важливості дотримання принципів суверенітету кожної країни.
Для координації подальших дій уряди двох держав підтримуватимуть активний діалог, а високопосадовці продовжать працювати над розширенням економічної співпраці. Такі кроки мають на меті зменшення негативних наслідків можливих американських мит і посилення партнерства між Оттавою та Мехіко.
Нагадаємо
Раніше президент США відклав підвищення мит на продукти з Мексики та Канади до 2 квітня, але попередив про можливе їхнє підвищення. Трамп заявив, що такі кроки необхідні для повернення багатства до Америки.
Трамп передумав підвищувати мита для Канади - CNN12.03.25, 00:48 • 30386 переглядiв