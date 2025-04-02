Канада и Мексика обсудили ответ на возможные пошлины США

Премьер-министр Канады Марк Карни провел телефонный разговор с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум, во время которой основной темой стало укрепление торговых и инвестиционных связей между странами. Об этом сообщает AP, передает УНН.

Детали

Обсуждение состоялось на фоне ожидаемых таможенных ограничений со стороны Соединенных Штатов, которые могут существенно сказаться на экономике обоих государств.

Ожидаемые меры Вашингтона создают угрозу для стабильности Североамериканского соглашения о свободной торговле, что вызывает беспокойство как в Канаде, так и в Мексике. Оба лидера отметили необходимость совместных усилий для сохранения конкурентоспособности региона и подчеркнули важность соблюдения принципов суверенитета каждой страны.

Для координации дальнейших действий правительства двух государств будут поддерживать активный диалог, а высокопоставленные чиновники продолжат работать над расширением экономического сотрудничества. Такие шаги имеют целью уменьшение негативных последствий возможных американских пошлин и усиление партнерства между Оттавой и Мехико.

Напомним

Ранее президент США отложил повышение пошлин на продукты из Мексики и Канады до 2 апреля, но предупредил о возможном их повышении. Трамп заявил, что такие шаги необходимы для возвращения богатства в Америку.

Трамп передумал повышать пошлины для Канады - CNN