Кадрові перестановки на Банковій: як суспільство оцінило перезавантаження влади та чи бачить у ньому сенс

$43.190.22
50.950.04
ukenru
16:19 • 3668 перегляди
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
15:42 • 8172 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
15:39 • 8516 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
15:02 • 9578 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
4 лютого, 10:29 • 17381 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
4 лютого, 09:59 • 24644 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
4 лютого, 09:58 • 19210 перегляди
Україна отримала першу партію американського СПГ у 2026 році - Нафтогаз
4 лютого, 07:36 • 22370 перегляди
Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"
3 лютого, 22:15 • 35968 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 51662 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
4.1м/с
81%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 25582 перегляди
Військові КНДР ведуть вогонь по Україні з курської області рф - ГУР11:55 • 5578 перегляди
В ОАЕ показали перші офіційні кадри з другого раунду переговорів України, США та рф в Абу-ДабіPhoto13:46 • 15145 перегляди
Світшот принцеси Діани, який став частиною модної історії, знову доступний онлайнPhoto14:18 • 5098 перегляди
Посли ЄС погодили кредит на 90 мільярдів євро для України - ЗМІ14:49 • 7676 перегляди
Публікації
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 25678 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 59089 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 60091 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 99118 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 107301 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Сі Цзіньпін
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Київська область
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
"Я розплакалася": Наталія Могилевська відповіла на критику щодо виховання доньокPhoto17:19 • 726 перегляди
Фільм Макджі з Крісом Праттом розкриває дату виходу та перші кадриPhoto16:32 • 1890 перегляди
Ченнінг Татум переніс операцію на плечі та показався в лікарняній палатіPhotoVideo15:33 • 3338 перегляди
Світшот принцеси Діани, який став частиною модної історії, знову доступний онлайнPhoto14:18 • 5218 перегляди
"Далі більше, але без дітей": Осадча та Горбунов про дев’ять років шлюбу3 лютого, 18:03 • 27181 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Опалення
Дипломатка

Кадрові перестановки на Банковій: як суспільство оцінило перезавантаження влади та чи бачить у ньому сенс

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Українці загалом сприйняли кадрові перестановки як шанс і джерело стриманої надії, але не як справжнє оновлення системи, на тлі фрагментованої довіри, високих антирейтингів і відчуття раннього старту передвиборчої кампанії.

Кадрові перестановки на Банковій: як суспільство оцінило перезавантаження влади та чи бачить у ньому сенс

Кадрові рішення Банкової, які публічно подаються як оновлення, виявилися для суспільства своєрідним тестом на реалістичність очікувань. З одного боку, більшість помічає й загалом схильна трактувати перестановки як корисний рух. З іншого, виборці втомилися від постійних перестановок в органах законодавчої та виконавчої влади, навіть, якщо вони й подаються як прихід "нових облич". 

Такі результати соціологічних досліджень презентувала компанія Active Group, передає УНН. 

Автори дослідження прямо фіксують: 

"Для суспільства вже не достатньо просто замінити одні прізвища на інші. Люди хочуть бачити оновлення самої системи, а не просто людей в цій системі". 

Додають: це  — важлива рамка, адже нинішні кадрові зміни можуть давати емоційний кредит довіри, але не замінять запиту на правила гри.

Дані опитування: висока поінформованість і обережний плюс у бік користі оновлення 

Опитування в онлайн-панелі проводили 31 січня й 1 лютого 2026 року серед 2000 респондентів. Похибка не перевищує 2,2%. 

Перший сигнал простий: тема зайшла в масову свідомість. На питання, чи чули про кадрові оновлення, респонденти відповіли наступне: 

  • 80% — чули; 
    • 14% не чули; 
      • 6% сказали, що вперше чули.

        Таким чином, питання кадрових перестановок виходить за межі "професійної" аудиторії соціологів, політологів і аналітиків і стає цікавою для пересічного українця. 

        Другий сигнал ще цікавіший: оцінка наслідків кадрових рішень для країни не дала жорсткої поляризації. За словами спікерів —  директора компанії Олексія Познія та засновника Андрія Єременка — українці практично одностайні в одному: шкода не домінує над позитивними результатами. 

        "У підсумку користь загалом це 43%, "важко відповісти" —  38%, в той час як "шкода" лише 18,4%", — зазначають спікери. 

        І пояснюють: формула "користь або невизначеність" перемагає "шкоду" й це свідчить про готовність частини суспільства принаймні спостерігати за кадровими рішеннями. без негативу.

        Чому оновлення не стало очевидним і якісним

        Ключовий висновок дослідження під час прес-конференції сформулювали наступним чином: кадрові перестановки як оновлення сприйняли  42,5% опитаних, а скоріше, що це не є оновленням думають 46,7% українців. Це свідчить про майже рівномірний розподіл оцінок у суспільстві. Йдеться не про персональні симпатії до окремих осіб, а про підхід до визначення самого поняття оновлення. Для громадян це пов’язане насамперед зі змінами в якості управління, рівні прозорості та наявності відчутних результатів, а не з кадровими ротаціями.

        Спікери зазначають: кадрові перестановки дають надію, але без ейфорії, без віри в швидкий результат. Радше це шанс, ніж переконання. 

        Надія і зневіра: більшість обирає надію, але без культу особистості

        На питання про емоційний ефект перестановок відповідь позитивно-стримана: 

        • більше надії – 52,1%;
          • більше зневіри – 29,1%; 
            • 19% - не визначилися. 

              Як підсумовує один зі спікерів, суспільство обрало "стан перевірки тих дій і рішень, які українська влада зараз робить і публічно просуває".

              Для влади це комфортно лише на перший погляд. Бо перевірка означає вимогу до доказів: результатів у зовнішній політиці, обороні, технологічних рішеннях, а також пояснюваності рішень.

              Очікування від оновлення: позитив у зовнішній політиці та обороні, песимізм — у корупції й економіці

              Дослідження окреслює, де суспільство готове бачити плюс від кадрових змін, а де не вірить у диво.

              Найвищі очікування покращень українці хочуть бачити у зовнішній  політиці, переговорах та обороні держави (41% і 39% відповідно). Далі йдуть інновації і технології: посилення очікує 19,4%, послаблення — 9,1% опитаних. 

              А от у сфері антикорупції картина зворотна: у подоланні корупції посилення очікує 13%, а от послаблення вже 22%. 

              Опитані не вірять у зміни в економіці і подоланні корупції, роботі правоохоронних органів, соціальній політиці. 

              З цього випливає, що суспільство готове визнати ефект там, де рішення швидше видно (оборона, переговори, технологічні проєкти), і не вірить у системні чесноти там, де потрібна інституційна воля і конфлікт інтересів (корупція, правоохоронна система, соціальна політика).

              Що випливає з настроїв українців: два практичні уроки для влади і для країни

              Перший урок: кадрові перестановки працюють як короткий політичний інструмент і дають кредит надії, але вони не закривають запит на інституційні зміни. Як сформулювали учасники дискусії, звичайний і правильний спосіб оновлення влади – це вибори, які зараз практично технічно неможливі через війну. Вакуум виборів заповнюється самовідновленням системи через рішення президента і парламенту. Це краще ніж нічого, але накопичення запиту на прозору процедуру збільшиться.

              Другий урок: головна зона недовіри — це антикорупція, правоохоронні органи, економіка і соціальна політика. Якщо влада хоче перетворити надію без ейфорії на стійку підтримку, їй доведеться показувати не піар-ефект, а зміну практик. Суспільство прямо говорить: серйозної боротьби з корупцією не очікуємо. Це токсичний базис для будь-якого оновлення.

              Довідково

              Дослідження провели фахівці  компанії Active Group за допомогою онлайн-панелі SunFlower Sociology. Метод – самозаповнення анкет громадянами України віком 18 років і старше. Обсяг вибірки – 2000 респондентів, репрезентативна за віком, статтю та регіонами України. Період збору даних: 31 січня – 1 лютого 2026 року. Теоретична похибка при довірчій ймовірності 0,95 не перевищує 2,2%.

              Олександра Василенко

              СуспільствоПолітика
              Техніка
              Кабінет Міністрів України
              Мобілізація
              Воєнний стан
              Війна в Україні
              Бюро економічної безпеки України
              Світовий банк
              Всесвітня організація охорони здоров'я
              НАТО
              Організація Об'єднаних Націй
              Україна