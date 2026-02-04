$43.190.22
50.950.04
ukenru
16:19 • 3536 просмотра
Кадровые перестановки на Банковой: как общество оценило перезагрузку власти и видит ли в ней смысл

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Украинцы в целом восприняли кадровые перестановки как шанс и источник сдержанной надежды, но не как настоящее обновление системы, на фоне фрагментированного доверия, высоких антирейтингов и ощущения раннего старта предвыборной кампании.

Кадровые перестановки на Банковой: как общество оценило перезагрузку власти и видит ли в ней смысл

Кадровые решения Банковой, публично подаваемые как обновление, оказались для общества своеобразным тестом на реалистичность ожиданий. С одной стороны, большинство замечает и в целом склонно трактовать перестановки как полезное движение. С другой, избиратели устали от постоянных перестановок в органах законодательной и исполнительной власти, даже если они и подаются как приход "новых лиц". 

Такие результаты социологических исследований представила компания Active Group, передает УНН. 

Авторы исследования прямо фиксируют: 

"Для общества уже недостаточно просто заменить одни фамилии на другие. Люди хотят видеть обновление самой системы, а не просто людей в этой системе". 

Добавляют: это  — важная рамка, ведь нынешние кадровые изменения могут давать эмоциональный кредит доверия, но не заменят запроса на правила игры.

Данные опроса: высокая информированность и осторожный плюс в сторону пользы обновления 

Опрос в онлайн-панели проводился 31 января и 1 февраля 2026 года среди 2000 респондентов. Погрешность не превышает 2,2%. 

Первый сигнал прост: тема вошла в массовое сознание. На вопрос, слышали ли о кадровых обновлениях, респонденты ответили следующее: 

  • 80% — слышали; 
    • 14% не слышали; 
      • 6% сказали, что впервые слышали.

        Таким образом, вопрос кадровых перестановок выходит за пределы "профессиональной" аудитории социологов, политологов и аналитиков и становится интересным для рядового украинца. 

        Второй сигнал еще интереснее: оценка последствий кадровых решений для страны не дала жесткой поляризации. По словам спикеров —  директора компании Алексея Позния и основателя Андрея Еременко — украинцы практически единодушны в одном: вред не доминирует над положительными результатами. 

        "В итоге польза в целом это 43%, "затрудняюсь ответить" —  38%, в то время как "вред" лишь 18,4%", — отмечают спикеры. 

        И объясняют: формула "польза или неопределенность" побеждает "вред" и это свидетельствует о готовности части общества по крайней мере наблюдать за кадровыми решениями без негатива.

        Почему обновление не стало очевидным и качественным

        Ключевой вывод исследования во время пресс-конференции сформулировали следующим образом: кадровые перестановки как обновление восприняли  42,5% опрошенных, а скорее, что это не является обновлением думают 46,7% украинцев. Это свидетельствует о почти равномерном распределении оценок в обществе. Речь идет не о персональных симпатиях к отдельным лицам, а о подходе к определению самого понятия обновления. Для граждан это связано прежде всего с изменениями в качестве управления, уровне прозрачности и наличии ощутимых результатов, а не с кадровыми ротациями.

        Спикеры отмечают: кадровые перестановки дают надежду, но без эйфории, без веры в быстрый результат. Скорее это шанс, чем убеждение. 

        Надежда и разочарование: большинство выбирает надежду, но без культа личности

        На вопрос об эмоциональном эффекте перестановок ответ позитивно-сдержанный: 

        • больше надежды – 52,1%;
          • больше разочарования – 29,1%; 
            • 19% - не определились. 

              Как подытоживает один из спикеров, общество выбрало "состояние проверки тех действий и решений, которые украинская власть сейчас делает и публично продвигает".

              Для власти это комфортно лишь на первый взгляд. Потому что проверка означает требование к доказательствам: результатов во внешней политике, обороне, технологических решениях, а также объяснимости решений.

              Ожидания от обновления: позитив во внешней политике и обороне, пессимизм — в коррупции и экономике

              Исследование очерчивает, где общество готово видеть плюс от кадровых изменений, а где не верит в чудо.

              Самые высокие ожидания улучшений украинцы хотят видеть во внешней  политике, переговорах и обороне государства (41% и 39% соответственно). Далее идут инновации и технологии: усиления ожидает 19,4%, ослабления — 9,1% опрошенных. 

              А вот в сфере антикоррупции картина обратная: в преодолении коррупции усиления ожидает 13%, а вот ослабления уже 22%. 

              Опрошенные не верят в изменения в экономике и преодолении коррупции, работе правоохранительных органов, социальной политике. 

              Из этого следует, что общество готово признать эффект там, где решения быстрее видны (оборона, переговоры, технологические проекты), и не верит в системные добродетели там, где нужна институциональная воля и конфликт интересов (коррупция, правоохранительная система, социальная политика).

              Что следует из настроений украинцев: два практических урока для власти и для страны

              Первый урок: кадровые перестановки работают как короткий политический инструмент и дают кредит надежды, но они не закрывают запрос на институциональные изменения. Как сформулировали участники дискуссии, обычный и правильный способ обновления власти – это выборы, которые сейчас практически технически невозможны из-за войны. Вакуум выборов заполняется самообновлением системы через решения президента и парламента. Это лучше чем ничего, но накопление запроса на прозрачную процедуру увеличится.

              Второй урок: главная зона недоверия — это антикоррупция, правоохранительные органы, экономика и социальная политика. Если власть хочет превратить надежду без эйфории в устойчивую поддержку, ей придется показывать не пиар-эффект, а изменение практик. Общество прямо говорит: серьезной борьбы с коррупцией не ожидаем. Это токсичный базис для любого обновления.

              Справочно

              Исследование провели специалисты  компании Active Group с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology. Метод – самозаполнение анкет гражданами Украины в возрасте 18 лет и старше. Объем выборки – 2000 респондентов, репрезентативная по возрасту, полу и регионам Украины. Период сбора данных: 31 января – 1 февраля 2026 года. Теоретическая погрешность при доверительной вероятности 0,95 не превышает 2,2%.

              Александра Василенко

              ОбществоПолитика
