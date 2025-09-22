$41.250.00
Кабмін виділив 840 млн грн на захист енергооб'єктів Харківщини - Свириденко

Київ • УНН

 • 176 перегляди

Кабінет міністрів України виділив 840 мільйонів гривень на захист енергетичних об'єктів Харківської області. Кошти спрямують на будівництво захисних споруд на підстанціях АТ "Харківобленерго", що забезпечують світлом і теплом понад 220 тисяч жителів.

Кабмін виділив 840 млн грн на захист енергооб'єктів Харківщини - Свириденко

Кабінет міністрів України виділив 840 млн грн на захист енергооб'єктів Харківської області від російських атак. Про це повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко, передає УНН.

Деталі

Кошти з резервного фонду Держбюджету будуть скеровані для Харківської ОВА на будівництво захисних споруд на підстанціях АТ "Харківобленерго".

За словами Свириденко, це дозволить убезпечити від російських атак трансформатори на підстанціях, які дають світло і тепло понад 220 тисячам жителів Харківщини.

Наше завдання - зробити все можливе, щоб у прифронтових регіонах українці мали світло й тепло, попри постійні російські атаки

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

У ніч на 22 вересня російські війська вдарили по населених пунктах Харківської області дронами. Є загиблі і поранені.

Євген Устименко

СуспільствоЕкономікаПолітика
Електроенергія
Юлія Свириденко
Харківська область