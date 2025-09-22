$41.250.00
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
05:30 • 8996 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 11697 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 25557 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 43054 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
20 вересня, 15:23 • 53567 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 59789 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 56510 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 83231 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 90153 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
На Харківщині через нічні удари росіян дронами є постраждалі: показали наслідки

Київ • УНН

Російська армія атакувала Харківську область дронами, поранивши двох чоловіків. За добу внаслідок ворожих атак одна людина загинула та ще троє постраждали.

На Харківщині через нічні удари росіян дронами є постраждалі: показали наслідки

Російська армія вдарила по населених пунктах Харківської області вночі дронами, відомо про двох поранених, за минулу добу у регіоні через ворожі атаки одна людина загинула і ще 3 постраждали, повідомили у понеділок у Харківській обласній прокуратурі, показавши наслідки, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, 22 вересня близько 3:50 російський ударний безпілотник, попередньо, "Герань-2" атакував селище Великий Бурлук Куп’янського району. Пошкоджено приватний житловий будинок. Постраждалих немає.

Крім того, у селі Новомиколаївка Куп’янського району, як вказано, ворожий БпЛА, тип якого встановлюється, вдарив по авто. "Поранення отримали двоє чоловіків віком 37 та 35 років", - ідеться у повідомленні.

21 вересня орієнтовно о 19:00 збройні сили рф, за даними прокуратури, завдали авіаційного удару по селу Борова Ізюмського району. "Загинув 47-річний чоловік. Ще один чоловік, 62 років, дістав поранення", - зазначили у прокуратурі.

"Також увечері у цьому населеному пункті FPV-дрон вдарив по автомобілю: поранено 52-річного чоловіка", - сказано у повідомленні.

Окрім того, як вказано, удень 21 вересня війська рф здійснили обстріл селища Куп’янськ-Вузловий. "Вибухове поранення отримав 72-річний чоловік", - зазначили у прокуратурі.

Усім постраждалим внаслідок зазначених ворожих атак надають необхідну медичну допомогу.

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, також внаслідок вибуху невідомого предмету в місті Куп’янськ постраждала 45-річна жінка.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Олег Синєгубов
Харківська область
Шахед-136
Куп'янськ