На Харківщині через нічні удари росіян дронами є постраждалі: показали наслідки
Київ • УНН
Російська армія атакувала Харківську область дронами, поранивши двох чоловіків. За добу внаслідок ворожих атак одна людина загинула та ще троє постраждали.
Російська армія вдарила по населених пунктах Харківської області вночі дронами, відомо про двох поранених, за минулу добу у регіоні через ворожі атаки одна людина загинула і ще 3 постраждали, повідомили у понеділок у Харківській обласній прокуратурі, показавши наслідки, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, 22 вересня близько 3:50 російський ударний безпілотник, попередньо, "Герань-2" атакував селище Великий Бурлук Куп’янського району. Пошкоджено приватний житловий будинок. Постраждалих немає.
Крім того, у селі Новомиколаївка Куп’янського району, як вказано, ворожий БпЛА, тип якого встановлюється, вдарив по авто. "Поранення отримали двоє чоловіків віком 37 та 35 років", - ідеться у повідомленні.
21 вересня орієнтовно о 19:00 збройні сили рф, за даними прокуратури, завдали авіаційного удару по селу Борова Ізюмського району. "Загинув 47-річний чоловік. Ще один чоловік, 62 років, дістав поранення", - зазначили у прокуратурі.
"Також увечері у цьому населеному пункті FPV-дрон вдарив по автомобілю: поранено 52-річного чоловіка", - сказано у повідомленні.
Окрім того, як вказано, удень 21 вересня війська рф здійснили обстріл селища Куп’янськ-Вузловий. "Вибухове поранення отримав 72-річний чоловік", - зазначили у прокуратурі.
Усім постраждалим внаслідок зазначених ворожих атак надають необхідну медичну допомогу.
За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, також внаслідок вибуху невідомого предмету в місті Куп’янськ постраждала 45-річна жінка.