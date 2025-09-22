В Харьковской области из-за ночных ударов россиян дронами есть пострадавшие: показали последствия

Российская армия ночью ударила по населенным пунктам Харьковской области дронами, известно о двух раненых, за минувшие сутки в регионе из-за вражеских атак один человек погиб и еще 3 пострадали, сообщили в понедельник в Харьковской областной прокуратуре, показав последствия, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 22 сентября около 3:50 российский ударный беспилотник, предварительно, "Герань-2" атаковал поселок Великий Бурлук Купянского района. Поврежден частный жилой дом. Пострадавших нет.

Кроме того, в селе Новониколаевка Купянского района, как указано, вражеский БпЛА, тип которого устанавливается, ударил по авто. "Ранения получили двое мужчин в возрасте 37 и 35 лет", - говорится в сообщении.

21 сентября ориентировочно в 19:00 вооруженные силы рф, по данным прокуратуры, нанесли авиационный удар по селу Боровая Изюмского района. "Погиб 47-летний мужчина. Еще один мужчина, 62 лет, получил ранения", - отметили в прокуратуре.

"Также вечером в этом населенном пункте FPV-дрон ударил по автомобилю: ранен 52-летний мужчина", - сказано в сообщении.

Кроме того, как указано, днем 21 сентября войска рф совершили обстрел поселка Купянск-Узловой. "Взрывное ранение получил 72-летний мужчина", - отметили в прокуратуре.

Всем пострадавшим в результате указанных вражеских атак оказывают необходимую медицинскую помощь.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, также в результате взрыва неизвестного предмета в городе Купянск пострадала 45-летняя женщина.