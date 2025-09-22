Кабмин выделил 840 млн грн на защиту энергообъектов Харьковщины - Свириденко

$41.250.00
12:19
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
11:53
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
11:25
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
09:32
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
07:19
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
22 сентября, 05:30
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Эксклюзив
21 сентября, 12:26
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
Враг нанес пять ударов по Запорожью: повреждена гражданская инфраструктура и промышленность
22 сентября, 02:50
В результате массированной атаки на Запорожье разрушен частный дом: под завалами могут быть люди
22 сентября, 04:41
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда
22 сентября, 05:42
Ночная атака дронов рф на Киевскую область затронула пять районов: повреждена вышка связи
10:21
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколада
11:26
публикации
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколада
11:26
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
Эксклюзив
11:25
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
09:32
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
Эксклюзив
07:19
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
22 сентября, 05:30
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Майя Санду
Даниил Гетманцев
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Донецкая область
Государственная граница Украины
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколада
11:26
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США
10:56
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда
22 сентября, 05:42
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходные
19 сентября, 16:00
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организме
19 сентября, 14:24
Дія (сервис)
Нью-Йорк Таймс
Бильд
Financial Times
ЧатГПТ

Кабмин выделил 840 млн грн на защиту энергообъектов Харьковщины - Свириденко

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Кабинет министров Украины выделил 840 миллионов гривен на защиту энергетических объектов Харьковской области. Средства направят на строительство защитных сооружений на подстанциях АО "Харьковоблэнерго", обеспечивающих светом и теплом более 220 тысяч жителей.

Кабмин выделил 840 млн грн на защиту энергообъектов Харьковщины - Свириденко

Кабинет министров Украины выделил 840 млн грн на защиту энергообъектов Харьковской области от российских атак. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает УНН.

Подробности

Средства из резервного фонда Госбюджета будут направлены для Харьковской ОВА на строительство защитных сооружений на подстанциях АО "Харьковоблэнерго".

По словам Свириденко, это позволит обезопасить от российских атак трансформаторы на подстанциях, которые дают свет и тепло более 220 тысячам жителей Харьковщины.

Наша задача - сделать все возможное, чтобы в прифронтовых регионах украинцы имели свет и тепло, несмотря на постоянные российские атаки

- говорится в сообщении.

Напомним

В ночь на 22 сентября российские войска ударили по населенным пунктам Харьковской области дронами. Есть погибшие и раненые.

Евгений Устименко

ОбществоЭкономикаПолитика
Электроэнергия
Юлия Свириденко
Харьковская область