Кабмин выделил 840 млн грн на защиту энергообъектов Харьковщины - Свириденко
Киев • УНН
Кабинет министров Украины выделил 840 миллионов гривен на защиту энергетических объектов Харьковской области. Средства направят на строительство защитных сооружений на подстанциях АО "Харьковоблэнерго", обеспечивающих светом и теплом более 220 тысяч жителей.
Кабинет министров Украины выделил 840 млн грн на защиту энергообъектов Харьковской области от российских атак. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает УНН.
Подробности
Средства из резервного фонда Госбюджета будут направлены для Харьковской ОВА на строительство защитных сооружений на подстанциях АО "Харьковоблэнерго".
По словам Свириденко, это позволит обезопасить от российских атак трансформаторы на подстанциях, которые дают свет и тепло более 220 тысячам жителей Харьковщины.
Наша задача - сделать все возможное, чтобы в прифронтовых регионах украинцы имели свет и тепло, несмотря на постоянные российские атаки
Напомним
В ночь на 22 сентября российские войска ударили по населенным пунктам Харьковской области дронами. Есть погибшие и раненые.