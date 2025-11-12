Кабмін відсторонив від роботи віце-президента Енергоатому Якоба Хартмута
Київ • УНН
Кабінет міністрів відсторонив віце-президента Енергоатома Якоба Хартмута та доручив відсторонити головного консультанта президента НАЕК "Енергоатом" Дмитра Басова. Це рішення прийнято на підставі матеріалів, отриманих від НАБУ, в рамках викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору.
Кабінет міністрів на підставі матеріалів, отриманих від НАБУ, ухвалив рішення відсторонити від роботи віце-президента Енергоатому, члена правління компанії Якоба Хартмута. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.
Продовжуємо комплекс рішень для перезапуску менеджменту НАЕК "Енергоатом". На підставі матеріалів, отриманих від НАБУ, уряд ухвалив рішення терміново відсторонити від роботи віце-президента, члена правління Якоба Хартмута
За її словами, уряд також доручив тимчасовому виконуючому обовʼязки голови правління відсторонити головного консультанта президента НАЕК "Енергоатом" Дмитра Басова, якому вже повідомлено про підозру, а також працівників, причетність до вчинення злочинів яких наразі перевіряють правоохоронні органи, зокрема:
- директора з фінансів та бюджетування;
- директора з правового забезпечення;
- керівника відокремленого підрозділу “Централізовані закупівлі”.
Якщо у ході розслідування НАБУ буде виявлена причетність інших працівників до вчинення злочину, т.в.о. голови правління зобовʼязаний їх відсторонити та сприяти у розслідування щодо цих осіб
Нагадаємо
10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".
Суд обрав запобіжний захід Дмитру Басову, виконавчому директору з безпеки Енергоатому, - тримання під вартою на 60 діб з можливістю застави 40 млн гривень.