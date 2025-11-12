Кабмин отстранил от работы вице-президента Энергоатома Якоба Хартмута
Киев • УНН
Кабинет министров отстранил вице-президента Энергоатома Якоба Хартмута и поручил отстранить главного консультанта президента НАЭК "Энергоатом" Дмитрия Басова. Это решение принято на основании материалов, полученных от НАБУ, в рамках разоблачения коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора.
Кабинет министров на основании материалов, полученных от НАБУ, принял решение отстранить от работы вице-президента Энергоатома, члена правления компании Якоба Хартмута. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.
Продолжаем комплекс решений для перезапуска менеджмента НАЭК "Энергоатом". На основании материалов, полученных от НАБУ, правительство приняло решение срочно отстранить от работы вице-президента, члена правления Якоба Хартмута
По ее словам, правительство также поручило временно исполняющему обязанности председателя правления отстранить главного консультанта президента НАЭК "Энергоатом" Дмитрия Басова, которому уже сообщено о подозрении, а также работников, причастность к совершению преступлений которых сейчас проверяют правоохранительные органы, в частности:
- директора по финансам и бюджетированию;
- директора по правовому обеспечению;
- руководителя обособленного подразделения “Централизованные закупки”.
Если в ходе расследования НАБУ будет выявлена причастность других работников к совершению преступления, врио председателя правления обязан их отстранить и содействовать в расследовании в отношении этих лиц
Напомним
10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".
Суд избрал меру пресечения Дмитрию Басову, исполнительному директору по безопасности Энергоатома, - содержание под стражей на 60 суток с возможностью залога 40 млн гривен.