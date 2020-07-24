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19 березня, 18:42 • 44835 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 97229 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 100525 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 116203 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 122738 перегляди

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Ексклюзив
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19 березня, 06:32 • 155190 перегляди

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18 березня, 19:01 • 123904 перегляди

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Кабмін назвав обов'язкові заборони на період карантину

Кабмін назвав обов'язкові заборони на період карантину

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Кабінет міністрів України опублікував перелік заборон на час дії карантину в країні. До списку увійшли п’ять обов’язкових заборон, пише УНН із посиланням на постанову Кабміну № 641 від 22 липня 2020 р, опубліковану на сайті уряду.

Так, текст документу наводить п’ять обов’язкових заборон на території України під час дії карантину:

1) перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно;

2) перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус, без посвідчення про взяття на облік бездомної особи;

3) самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації;

4) перетин державного кордону іноземцями та особами без громадянства без наявного поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування, що виданий страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території України чи договірні відносини із страховою компанією та покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, обсервацією, та діє на строк перебування в Україні;

5) перетин контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя іноземцями та особами без громадянства та без наявного поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування (умови пункт 4).

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксований 62 823 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 571 — летальні. Кабмін продовжив до 31 серпня адаптивний карантин зі змінами: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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