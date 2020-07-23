В Україні вже 61,8 тис. випадків COVID-19, за добу - 856
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. В Україні на 8:30 23 липня зафіксовано вже 61,8 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків на рівні попереднього дня - понад 800. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Так, з 61 851 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 856 інфікованих.
Внаслідок хвороби загалом у країні померли 1 551 людей, з них 17 - за останню добу.
Одужали від хвороби в країні вже 34 000, за добу - 828.
Нагадаємо, коронавірусом у світі за добу інфікувалися понад 270 тисяч людей, всього - 15 млн.