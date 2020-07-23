Коронавірус у світі: за добу понад 270 тис. інфікованих, всього - 15 млн
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Станом на ранок четверга загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 622 183. У свою чергу, одужали 8 605 487 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).
Всього у світі 15 166 401 особа інфіковано. Таким чином, у порівнянні з аналогічним часом минулої доби на коронавірусну інфекцію захворіло 271 428 людей.
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (3 969 786), Бразилія (2 227 514), Індія (1 193 078), Росія (787 890), а також Південно-Африканська Республіка, Перу, Мексика, Чилі, Велика Британія, Іран, Іспанія, Пакистан, Саудівська Аравія та Італія.
Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (143 178), Бразилії (82 771), Великій Британії (45 586), Мексиці (41 190), Італії, Франції, Іспанії та Індії. У Китаї загалом — 4,648.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксований 60 995 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 534 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.