Коронавирус в мире: за сутки более 270 тыс. инфицированных, всего - 15 млн
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. По состоянию на утро четверга общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 622 183. В свою очередь, выздоровели 8 605 487 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Всего в мире 15 166 401 человек инфицирован. Таким образом, по сравнению с аналогичным временем за минувшие сутки на коронавирусную инфекцию заболели 271 428 человек.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (3 969 786), Бразилия (2 227 514), Индия (1 193 078), Россия (787 890), а также Южно-Африканская Республика, Перу, Мексика, Чили, Великобритания, Иран Испания, Пакистан, Саудовская Аравия и Италия.
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (143 178), Бразилии (82 771), Великобритании (45 586), Мексике (41 190), Италии, Франции, Испании и Индии. В Китае в целом — 4,648.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 60995 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1534 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.