В Украине уже 61,8 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 856
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. В Украине на 8:30 23 июля зафиксировано уже 61,8 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев на уровне предыдущего дня - более 800. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, из 61 851 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 856 инфицированных.
Вследствие болезни в целом по стране умерли 1551 человек, из них 17 - за последние сутки.
Выздоровели от болезни в стране уже 34 000, за сутки - 828.
Напомним, коронавирусом в мире за сутки заразились более 270 000 человек, всего - 15 млн.