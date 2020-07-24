В Україні вже 62,8 тис. випадків COVID-19, за добу - 972
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. В Україні на 8:50 24 липня зафіксовано вже 62,8 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків підскочила до майже тисячі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Так, з 62 823 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 972 інфікованих.
Внаслідок хвороби загалом у країні померли 1 571 людей, з них 20 - за останню добу.
Одужали від хвороби в країні вже 34 886, за добу - 886.
Нагадаємо, від коронавірусу у світі одужало майже 9 млн людей.