Коронавірус у світі: одужало майже 9 млн людей
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Станом на ранок п'ятниці загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 632 173. У свою чергу, одужали 8 758 528 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).
Всього у світі 15 445 043 осіб інфіковано. Таким чином, у порівнянні з аналогічним часом минулої доби на коронавірусну інфекцію захворіло 278 642 людини.
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (4 034 831), Бразилія (2 287 475), Індія (1 238 798), Росія (793 720), а також Південно-Африканська Республіка, Перу, Мексика, Чилі, Велика Британія, Іран, Іспанія, Пакистан, Саудівська Аравія та Італія.
Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (144 242), Бразилії (84 082), Великій Британії (45 639), Мексиці (41 908), Італії, Франції, Індії та Іспанії. У Китаї загалом — 4,649.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксований 61 851 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 551 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.