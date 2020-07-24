Коронавирус в мире: выздоровели почти 9 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. По состоянию на утро пятницы общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавируса SARS-CoV-2, в мире составляет 632 173. В свою очередь, выздоровели 8 758 528 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Всего в мире 15 445 043 человек инфицировано. Таким образом, по сравнению с аналогичным временем минувшие сутки на коронавирусную инфекцию заболело 278 642 человека.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (4 034 831), Бразилия (2 287 475), Индия (1 238 798), Россия (793 720), а также Южно-Африканская Республика, Перу, Мексика, Чили, Великобритания, Иран Испания, Пакистан, Саудовская Аравия и Италия.
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (144 242), Бразилии (84 082), Великобритании (45 639), Мексике (41 908), Италии, Франции, Индии и Испании. В Китае в целом — 4,649.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 61 851 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 1551 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.