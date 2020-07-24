В Украине уже 62,8 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 972
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В Украине на 8:50 24 июля зафиксировано уже 62,8 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев подскочило почти до тысячи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, из 62 823 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 972 инфицированных.
Вследствие болезни в целом по стране умерли 1571 человек, из них 20 - за последние сутки.
Выздоровели от болезни в стране уже 34 886, за сутки - 886.
Напомним, от коронавируса в мире выздоровели почти 9 млн человек.