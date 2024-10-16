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Ізраїль заявив про 140 ударів по об’єктах "Хезболли" та ліквідацію одного з командирів ХАМАС у Газі

Київ • УНН

 • 11775 перегляди

ЦАХАЛ знищив командувача безпілотними силами ХАМАС у Газі та уразив понад 140 цілей "Хезболли". Ізраїльські війська ліквідували десятки терористів та виявили велику кількість зброї.

Ізраїль заявив про 140 ударів по об’єктах "Хезболли" та ліквідацію одного з командирів ХАМАС у Газі

Армія оборони Ізраїлю знищила командувача безпілотними силами ХАМАСу на півночі сектора Газа. Також було уражено понад 140 терористичних цілей "Хезболли", включно зі складами зброї та пусковими установками. Про це йдеться у заяві ЦАХАЛ, опублікованій у середу, передає УНН.

98-та дивізія продовжує вести обмежену, локалізовану і цілеспрямовану оперативну діяльність на півдні Лівану проти терористичних цілей "Хезболли" і терористичної інфраструктури в цьому районі. За минулу добу під час перестрілок і авіаударів військовослужбовці знищили десятки терористів

- йдеться у заяві ЦАХАЛ.

Як повідомляється, ізраїльські війська виявили велику кількість зброї, включно з ракетними, мінометними і протитанковими пусковими установками, націлені на населені пункти на півночі Ізраїлю, а також гранати і додаткове військове обладнання.

Крім того, як повідомляється, з повітря було уражено понад 140 терористичних цілей "Хезболли", включно зі складами зброї, пусковими установками, націленими на ізраїльську територію, об'єктами терористичної інфраструктури і терористичними осередками.

Нетаньягу повідомив США, що Ізраїль планує удар по військових об'єктах Ірану, а не ядерних15.10.24, 09:05 • 13464 перегляди

"У Газі ВПС Ізраїлю знищили терориста Махмуда аль-Мабхуха, командувача силами БПЛА ХАМАС у північній частині сектору Газа. Терорист спрямовував атаки БПЛА на ізраїльську територію і війська ЦАХАЛу", - вказали в ЦАХАЛ.

У районі Джабалії, як повідомляється, ізраїльські війська знищили понад 50 терористів під час зіткнень і авіаударів за минулий день. У районі Рафаха за допомогою безпілотників ліквідували озброєний терористичний осередок, який планував напад на військовослужбовців ЦАХАЛу.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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