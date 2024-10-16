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Израиль заявил о 140 ударах по объектам "Хезболлы" и ликвидации одного из командиров ХАМАС в Газе

Израиль заявил о 140 ударах по объектам "Хезболлы" и ликвидации одного из командиров ХАМАС в Газе

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 07:29  •  3994 просмотра

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ЦАХАЛ уничтожил командующего беспилотными силами ХАМАС в Газе и поразил более 140 целей «Хезболлы». Израильские войска ликвидировали десятки террористов и обнаружили большое количество оружия.

Армия обороны Израиля уничтожила командующего беспилотными силами ХАМАСа на севере сектора Газа. Также было поражено более 140 террористических целей «Хезболлы», включая склады оружия и пусковые установки. Об этом говорится в заявлении ЦАХАЛ, опубликованном в среду, передает УНН.

98-я дивизия продолжает вести ограниченную, локализованную и целенаправленную оперативную деятельность на юге Ливана против террористических целей «Хезболлы» и террористической инфраструктуры в этом районе. За минувшие сутки во время перестрелок и авиаударов военнослужащие уничтожили десятки террористов

- говорится в заявлении ЦАХАЛа.

Как сообщается, израильские войска обнаружили большое количество оружия, включая ракетные, минометные и противотанковые пусковые установки, нацеленные на населенные пункты на севере Израиля, а также гранаты и дополнительное военное оборудование.

Кроме того, как сообщается, с воздуха было поражено более 140 террористических целей «Хезболлы», включая склады оружия, пусковые установки, нацеленные на израильскую территорию, объекты террористической инфраструктуры и террористические ячейки.

Нетаньяху сообщил США, что Израиль планирует удар по военным объектам Ирана, а не ядерным15 октября 2024, 06:05 • 11239 просмотров

«В Газе ВВС Израиля уничтожили террориста Махмуда аль-Мабхуха, командующего силами БПЛА ХАМАС в северной части сектора Газа. Террорист направлял атаки БПЛА на израильскую территорию и войска ЦАХАЛа», - указали в ЦАХАЛ.

В районе Джабалии, как сообщается, израильские войска уничтожили более 50 террористов во время столкновений и авиаударов за прошедший день. В районе Рафаха с помощью беспилотников ликвидировали вооруженную террористическую ячейку, которая планировала нападение на военнослужащих ЦАХАЛа.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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