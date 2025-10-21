Італія на межі демографічної кризи: наскільки критично може змінитися народжуваність у 2025 році
Київ • УНН
Італія очікує рекордно низьку кількість народжень у 2025 році, що поглибить демографічну кризу. Минулого року зафіксовано 370 тисяч новонароджених, найменше з 1861 року, а коефіцієнт народжуваності впав до 1,13.
У 2025 році Італія очікує рекордно низьку кількість народжень, що посилить вже і так глибоку демографічну кризу. Минулого року було зафіксовано лише 370 тисяч новонароджених - найменше з 1861 року, а коефіцієнт народжуваності впав до 1,13, пише УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Цього року в Італії очікується подальше падіння кількості народжень до нового історичного мінімуму, що посилить демографічну кризу в країні
Як вказується, минулого року було зареєстровано лише 370 000 новонароджених, що є "найнижчим показником з часів об'єднання Італії в 1861 році", і це вже 16-й рік поспіль, коли цей показник знижувався.
Коефіцієнт народжуваності, який вимірює середню кількість дітей, народжених кожною жінкою дітородного віку, знизився у січні-липні до 1,13 з рекордно низького показника 1,18 минулого року
Тривале зниження народжуваності в Італії вважається надзвичайною ситуацією національного масштабу. Але, попри обіцянки прем'єр-міністра Джорджії Мелоні та її попередників розв'язувати цю проблему, ніхто не зміг зупинити падіння.
В окремому звіті, опублікованому у вівторок, ISTAT заявив, що "стабільне старіння населення та поступове підвищення пенсійного віку призведуть до дедалі старішої робочої сили".
У ньому йдеться, що до 2050 року частка людей віком 55-64 роки, які працюють або шукають роботу, зросте до 70% з 61% минулого року, тоді як у віковій групі 65-74 роки вона зросте до 16% з 11%.
Коли сперма починає "псуватися": вчені визначили небезпечний вік для батьківства20.10.25, 17:41 • 14207 переглядiв