Италия на грани демографического кризиса: насколько критично может измениться рождаемость в 2025 году
Киев • УНН
Италия ожидает рекордно низкое количество рождений в 2025 году, что усугубит демографический кризис. В прошлом году зафиксировано 370 тысяч новорожденных, наименьшее с 1861 года, а коэффициент рождаемости упал до 1,13.
В 2025 году Италия ожидает рекордно низкое количество рождений, что усугубит и без того глубокий демографический кризис. В прошлом году было зафиксировано всего 370 тысяч новорожденных - меньше всего с 1861 года, а коэффициент рождаемости упал до 1,13, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
В этом году в Италии ожидается дальнейшее падение числа рождений до нового исторического минимума, что усугубит демографический кризис в стране
Как указывается, в прошлом году было зарегистрировано всего 370 000 новорожденных, что является "самым низким показателем со времен объединения Италии в 1861 году", и это уже 16-й год подряд, когда этот показатель снижался.
Коэффициент рождаемости, который измеряет среднее количество детей, рожденных каждой женщиной детородного возраста, снизился в январе-июле до 1,13 с рекордно низкого показателя 1,18 в прошлом году
Длительное снижение рождаемости в Италии считается чрезвычайной ситуацией национального масштаба. Но, несмотря на обещания премьер-министра Джорджии Мелони и ее предшественников решить эту проблему, никто не смог остановить падение.
В отдельном отчете, опубликованном во вторник, ISTAT заявил, что "стабильное старение населения и постепенное повышение пенсионного возраста приведут к все более стареющей рабочей силе".
В нем говорится, что к 2050 году доля людей в возрасте 55-64 лет, которые работают или ищут работу, вырастет до 70% с 61% в прошлом году, тогда как в возрастной группе 65-74 года она вырастет до 16% с 11%.
