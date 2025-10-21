Италия на грани демографического кризиса: насколько критично может измениться рождаемость в 2025 году

$41.760.03
48.660.10
ukenru
12:57 • 1438 просмотра
Доставайте шарфы и пуховики: на востоке Украины ожидаются заморозки
11:39 • 7798 просмотра
Плюс 325 млрд гривен на финансирование сектора безопасности и обороны: Рада приняла изменения в бюджет
10:33 • 14277 просмотра
Рада назначила Бережную главой Минкульта
10:26 • 17008 просмотра
Прокуратура будет просить для экс-директора "Молодого театра" Белоуса арест без залога
09:34 • 17155 просмотра
Европейские лидеры поддержали прекращение огня в Украине и переговоры на основе текущей линии соприкосновения
08:55 • 17658 просмотра
Союзники стремятся усилить Украину на фоне встречи Трампа и путина, некоторые в ЕС хотят участия в саммите - Politico
07:53 • 16301 просмотра
Когда включат отопление по всей Украине - ответ энергетиков
07:32 • 15060 просмотра
рф снова атаковала энергетику в двух областях, Чернигов и часть региона без света
21 октября, 06:03 • 31087 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-2026
Эксклюзив
21 октября, 05:35 • 20589 просмотра
У обвиняемого в сексуальных домогательствах режиссера Белоуса проходят обыски
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
0м/с
82%
750мм
Популярные новости
Украину 21 октября накроет холодный атмосферный фронт: где ожидать дожди и заморозкиPhoto21 октября, 03:36 • 11900 просмотра
Полный блэкаут в Чернигове после атаки РФ: водоканал объяснил, где брать воду21 октября, 03:55 • 8888 просмотра
рф ночью атаковала Украину баллистикой, 58 из 98 вражеских дронов обезврежены21 октября, 05:40 • 6688 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 24896 просмотра
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемымPhoto07:50 • 24018 просмотра
публикации
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемымPhoto07:50 • 24070 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-202621 октября, 06:03 • 31092 просмотра
Пять невероятно вкусных и питательных рецептов с охотничьими колбаскамиPhoto20 октября, 15:48 • 38968 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления20 октября, 08:22 • 96103 просмотра
Новая элита украинского бизнеса: рейтинг молодых предпринимателей, строящих глобальный бизнес, несмотря на войнуPhoto20 октября, 08:14 • 67643 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрей Белоус
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Венгрия
Будапешт
Соединённые Штаты
Университет культуры
Реклама
УНН Lite
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix12:00 • 3330 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 24916 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 22977 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 79267 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 73884 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление
Фильм
Financial Times

Италия на грани демографического кризиса: насколько критично может измениться рождаемость в 2025 году

Киев • УНН

 • 606 просмотра

Италия ожидает рекордно низкое количество рождений в 2025 году, что усугубит демографический кризис. В прошлом году зафиксировано 370 тысяч новорожденных, наименьшее с 1861 года, а коэффициент рождаемости упал до 1,13.

Италия на грани демографического кризиса: насколько критично может измениться рождаемость в 2025 году

В 2025 году Италия ожидает рекордно низкое количество рождений, что усугубит и без того глубокий демографический кризис. В прошлом году было зафиксировано всего 370 тысяч новорожденных - меньше всего с 1861 года, а коэффициент рождаемости упал до 1,13, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В этом году в Италии ожидается дальнейшее падение числа рождений до нового исторического минимума, что усугубит демографический кризис в стране

- сообщило во вторник национальное бюро статистики ISTAT.

Как указывается, в прошлом году было зарегистрировано всего 370 000 новорожденных, что является "самым низким показателем со времен объединения Италии в 1861 году", и это уже 16-й год подряд, когда этот показатель снижался.

Коэффициент рождаемости, который измеряет среднее количество детей, рожденных каждой женщиной детородного возраста, снизился в январе-июле до 1,13 с рекордно низкого показателя 1,18 в прошлом году

- добавило агентство.

Длительное снижение рождаемости в Италии считается чрезвычайной ситуацией национального масштаба. Но, несмотря на обещания премьер-министра Джорджии Мелони и ее предшественников решить эту проблему, никто не смог остановить падение.

В отдельном отчете, опубликованном во вторник, ISTAT заявил, что "стабильное старение населения и постепенное повышение пенсионного возраста приведут к все более стареющей рабочей силе".

В нем говорится, что к 2050 году доля людей в возрасте 55-64 лет, которые работают или ищут работу, вырастет до 70% с 61% в прошлом году, тогда как в возрастной группе 65-74 года она вырастет до 16% с 11%.

Когда сперма начинает "портиться": ученые определили опасный возраст для отцовства20.10.25, 17:41 • 14190 просмотров

Алена Уткина

ОбществоНовости Мира
Пенсионный возраст
Джорджия Мелони
Reuters
Италия