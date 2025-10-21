Италия на грани демографического кризиса: насколько критично может измениться рождаемость в 2025 году

В 2025 году Италия ожидает рекордно низкое количество рождений, что усугубит и без того глубокий демографический кризис. В прошлом году было зафиксировано всего 370 тысяч новорожденных - меньше всего с 1861 года, а коэффициент рождаемости упал до 1,13, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В этом году в Италии ожидается дальнейшее падение числа рождений до нового исторического минимума, что усугубит демографический кризис в стране - сообщило во вторник национальное бюро статистики ISTAT.

Как указывается, в прошлом году было зарегистрировано всего 370 000 новорожденных, что является "самым низким показателем со времен объединения Италии в 1861 году", и это уже 16-й год подряд, когда этот показатель снижался.

Коэффициент рождаемости, который измеряет среднее количество детей, рожденных каждой женщиной детородного возраста, снизился в январе-июле до 1,13 с рекордно низкого показателя 1,18 в прошлом году - добавило агентство.

Длительное снижение рождаемости в Италии считается чрезвычайной ситуацией национального масштаба. Но, несмотря на обещания премьер-министра Джорджии Мелони и ее предшественников решить эту проблему, никто не смог остановить падение.

В отдельном отчете, опубликованном во вторник, ISTAT заявил, что "стабильное старение населения и постепенное повышение пенсионного возраста приведут к все более стареющей рабочей силе".

В нем говорится, что к 2050 году доля людей в возрасте 55-64 лет, которые работают или ищут работу, вырастет до 70% с 61% в прошлом году, тогда как в возрастной группе 65-74 года она вырастет до 16% с 11%.

