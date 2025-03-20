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Італія, Франція та Словаччина просять м'якшу версію пропозиції Каллас щодо допомоги Україні - Politico

Київ • УНН

 • 15074 перегляди

Італія, Франція та Словаччина виступають за більш м’який варіант пропозиції Каї Каллас щодо військової допомоги Україні. Вони наполягають на добровільній основі підтримки, що викликає суперечки щодо фінансування.

Італія, Франція та Словаччина просять м'якшу версію пропозиції Каллас щодо допомоги Україні - Politico

Італія, Франція та Словаччина просять пом'якшити пропозицію голови дипломатії ЄС Каї Каллас щодо допомоги для України, повідомляє Politico, пише УНН.

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"Навіть з новим текстом пропозиція головного дипломата ЄС Каї Каллас щодо збільшення військової допомоги Україні не полегшила досягнення консенсусу", - пише видання.

В останньому проекті, як зазначається, сказано, що підтримка буде надаватися "на добровільній основі". Як пише видання, "таке формулювання просувають Франція, Італія та Словаччина, за словами трьох дипломатів.

Це може здатися зайвим, оскільки пропозиція передбачає "коаліцію охочих" (відкриту також для країн поза блоком), зауважує видання.

"Ключовий момент суперечки навколо грошей, які країни повинні будуть виділити. Дипломати багатьох країн давно скаржилися, що Каллас виклала на розгляд без консультацій і без узгодження з Європейською комісією пропозиції щодо України, які є частиною пакету RearArm Europe, представленого в середу", - ідеться у публікації.

Пропозиція Каллас, як пише видання, "ніколи не була легкою". Вона, як повідомляється, пропонує створення коаліції країн, які готові надіслати Україні до 40 мільярдів євро військової допомоги цього року, на тлі того, як "Угорщина наклала вето на попередню пропозицію, тому немає консенсусу між 27 країнами ЄС".

"Але навіть у новій формі під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у понеділок Словаччина заявила, що не зацікавлена", повідомили троє дипломатів.

Каллас: ЄС прямо зараз працює над планом на 5 млрд євро на боєприпаси для України20.03.25, 12:59 • 15895 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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