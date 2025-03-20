Италия, Франция и Словакия просят более мягкую версию предложения Каллас по помощи Украине - Politico
Киев • УНН
Италия, Франция и Словакия выступают за более мягкий вариант предложения Каи Каллас о военной помощи Украине. Они настаивают на добровольной основе поддержки, что вызывает споры о финансировании.
Италия, Франция и Словакия просят смягчить предложение главы дипломатии ЕС Каи Каллас о помощи для Украины, сообщает Politico, пишет УНН.
Детали
"Даже с новым текстом предложение главного дипломата ЕС Каи Каллас по увеличению военной помощи Украине не облегчило достижение консенсуса", - пишет издание.
В последнем проекте, как отмечается, сказано, что поддержка будет оказываться "на добровольной основе". Как пишет издание, "такую формулировку продвигают Франция, Италия и Словакия", по словам трех дипломатов.
Это может показаться лишним, поскольку предложение предусматривает "коалицию желающих" (открытую также для стран вне блока), отмечает издание.
"Ключевой момент спора вокруг денег, которые страны должны будут выделить. Дипломаты многих стран давно жаловались, что Каллас выложила на рассмотрение без консультаций и без согласования с Европейской комиссией предложения по Украине, которые являются частью пакета RearArm Europe, представленного в среду", - говорится в публикации.
Предложение Каллас, как пишет издание, "никогда не было легким". Она, как сообщается, предлагает создание коалиции стран, которые готовы отправить Украине до 40 миллиардов евро военной помощи в этом году, на фоне того, как "Венгрия наложила вето на предыдущее предложение, поэтому нет консенсуса между 27 странами ЕС".
"Но даже в новой форме во время встречи министров иностранных дел ЕС в понедельник Словакия заявила, что не заинтересована", сообщили трое дипломатов.
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