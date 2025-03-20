Италия, Франция и Словакия просят более мягкую версию предложения Каллас по помощи Украине - Politico

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16085 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 29458 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 65115 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 214274 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 122866 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392079 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 310958 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213801 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244259 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255130 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
1м/с
49%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23066 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 45684 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132168 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

15:59 • 15106 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14411 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132228 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 214274 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392079 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254456 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 310958 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3244 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14454 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 45737 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72153 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57239 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Италия, Франция и Словакия просят более мягкую версию предложения Каллас по помощи Украине - Politico

Киев • УНН

 • 15064 просмотра

Италия, Франция и Словакия выступают за более мягкий вариант предложения Каи Каллас о военной помощи Украине. Они настаивают на добровольной основе поддержки, что вызывает споры о финансировании.

Италия, Франция и Словакия просят более мягкую версию предложения Каллас по помощи Украине - Politico

Италия, Франция и Словакия просят смягчить предложение главы дипломатии ЕС Каи Каллас о помощи для Украины, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

"Даже с новым текстом предложение главного дипломата ЕС Каи Каллас по увеличению военной помощи Украине не облегчило достижение консенсуса", - пишет издание.

В последнем проекте, как отмечается, сказано, что поддержка будет оказываться "на добровольной основе". Как пишет издание, "такую формулировку продвигают Франция, Италия и Словакия", по словам трех дипломатов.

Это может показаться лишним, поскольку предложение предусматривает "коалицию желающих" (открытую также для стран вне блока), отмечает издание.

"Ключевой момент спора вокруг денег, которые страны должны будут выделить. Дипломаты многих стран давно жаловались, что Каллас выложила на рассмотрение без консультаций и без согласования с Европейской комиссией предложения по Украине, которые являются частью пакета RearArm Europe, представленного в среду", - говорится в публикации.

Предложение Каллас, как пишет издание, "никогда не было легким". Она, как сообщается, предлагает создание коалиции стран, которые готовы отправить Украине до 40 миллиардов евро военной помощи в этом году, на фоне того, как "Венгрия наложила вето на предыдущее предложение, поэтому нет консенсуса между 27 странами ЕС".

"Но даже в новой форме во время встречи министров иностранных дел ЕС в понедельник Словакия заявила, что не заинтересована", сообщили трое дипломатов.

Каллас: ЕС прямо сейчас работает над планом на 5 млрд евро на боеприпасы для Украины20.03.2025, 12:59 • 15889 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Кайя Каллас
Европейский Союз
Франция
Италия
Словакия
Венгрия
Украина
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,091.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,818.91