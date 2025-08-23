ISW: кремль побоюється зустрічі путіна із Зеленським через внутрішнє виправдання війни в Україні
Київ • УНН
кремль вважає зустріч путіна із Зеленським малоймовірною, побоюючись репутаційних наслідків. російські чиновники відмовляються від зустрічі, балансуючи між внутрішньою аудиторією та санкціями.
кремль, імовірно, стурбований тим, що двостороння зустріч російського диктатора володимира путіна і Президента України Володимира Зеленського може підірвати внутрішньодержавне виправдання путіним війни росії в Україні. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що напередодні одне з російських опозиційних видань, посилаючись на співрозмовників у кремлі, повідомило, що кремль вважає зустріч путіна і Зеленського найближчим часом малоймовірною.
Політичний стратег, який працює в кремлі, повідомив, ... що путін та його радники бояться репутаційних наслідків в результаті зустрічі із Зеленським. Джерело, яке працює з внутрішньополітичними проектами кремля, заявило, що заява помічника глави кремля юрія ушакова від 18 серпня про "підвищення рівня" делегацій на переговорах "більше схожа на ввічливу відмову" від запропонованої зустрічі путіна і Зеленського
На їхню думку, кремль не взяв на себе зобов'язання щодо зустрічі путіна і Зеленського після розмови Трампа і путіна 18 серпня, а кремлівські чиновники на чолі з главою мзс лавровим продовжують прямо відкидати таку зустріч найближчим часом.
"кремль намагається балансувати між тим, щоб задовольнити внутрішню аудиторію, яка була привчена прийняти не що інше, як повну перемогу росії в Україні, та запобіганням подальшим санкціям США, які можуть вплинути на здатність росії підтримувати свої військові зусилля", - резюмують в ISW.
Нагадаємо
Володимир Зеленський заявив, що росія намагається зірвати дипломатичні зустрічі щодо припинення війни. Він підкреслив, що Україна відкрита до продуктивних переговорів, і у разі відмови рф від дипломатії необхідні потужні санкції.
