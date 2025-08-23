$41.220.16
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 15974 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 18005 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 14984 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 17014 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 18188 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 12233 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Ексклюзив
22 серпня, 11:30 • 20271 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
22 серпня, 11:01 • 19655 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 09:34 • 13479 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
22 серпня, 08:26 • 14380 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 13739 перегляди
ISW: кремль побоюється зустрічі путіна із Зеленським через внутрішнє виправдання війни в Україні

Київ • УНН

 • 26 перегляди

кремль вважає зустріч путіна із Зеленським малоймовірною, побоюючись репутаційних наслідків. російські чиновники відмовляються від зустрічі, балансуючи між внутрішньою аудиторією та санкціями.

ISW: кремль побоюється зустрічі путіна із Зеленським через внутрішнє виправдання війни в Україні

кремль, імовірно, стурбований тим, що двостороння зустріч російського диктатора володимира путіна і Президента України Володимира Зеленського може підірвати внутрішньодержавне виправдання путіним війни росії в Україні. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що напередодні одне з російських опозиційних видань, посилаючись на співрозмовників у кремлі, повідомило, що кремль вважає зустріч путіна і Зеленського найближчим часом малоймовірною.

Політичний стратег, який працює в кремлі, повідомив, ... що путін та його радники бояться репутаційних наслідків в результаті зустрічі із Зеленським. Джерело, яке працює з внутрішньополітичними проектами кремля, заявило, що заява помічника глави кремля юрія ушакова від 18 серпня про "підвищення рівня" делегацій на переговорах "більше схожа на ввічливу відмову" від запропонованої зустрічі путіна і Зеленського

- вказують аналітики.

На їхню думку, кремль не взяв на себе зобов'язання щодо зустрічі путіна і Зеленського після розмови Трампа і путіна 18 серпня, а кремлівські чиновники на чолі з главою мзс лавровим продовжують прямо відкидати таку зустріч найближчим часом.

"кремль намагається балансувати між тим, щоб задовольнити внутрішню аудиторію, яка була привчена прийняти не що інше, як повну перемогу росії в Україні, та запобіганням подальшим санкціям США, які можуть вплинути на здатність росії підтримувати свої військові зусилля", - резюмують в ISW.

Нагадаємо

Володимир Зеленський заявив, що росія намагається зірвати дипломатичні зустрічі щодо припинення війни. Він підкреслив, що Україна відкрита до продуктивних переговорів, і у разі відмови рф від дипломатії необхідні потужні санкції.

Україна віддає перевагу тристоронній зустрічі, але готова до двостороннього треку - Зеленський22.08.25, 16:35 • 5352 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПолітика
Володимир Путін
Інститут вивчення війни
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна