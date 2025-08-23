ISW: кремль побоюється зустрічі путіна із Зеленським через внутрішнє виправдання війни в Україні

Війська рф вдарили по приватному секторі у Краматорську: троє поранених

Війська рф вдарили по приватному секторі у Краматорську: троє поранених 22 серпня, 16:03 • 3370 перегляди

Трамп вважає, що Україні доведеться погодитися на угоду переважно на умовах росії, щоб зупинити війну - Politico

Трамп вважає, що Україні доведеться погодитися на угоду переважно на умовах росії, щоб зупинити війну - Politico 22 серпня, 16:18 • 4502 перегляди

ФБР провело обшук у будинку ексрадника Трампа з нацбезпеки Джона Болтона

ФБР провело обшук у будинку ексрадника Трампа з нацбезпеки Джона Болтона 22 серпня, 16:58 • 2830 перегляди