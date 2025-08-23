$41.220.16
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 17399 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 19856 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 16074 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 18285 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 19236 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 12401 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Эксклюзив
22 августа, 11:30 • 20884 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
22 августа, 11:01 • 19711 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
22 августа, 09:34 • 13508 просмотра
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
22 августа, 08:26 • 14428 просмотра
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
ISW: кремль опасается встречи путина с Зеленским из-за внутреннего оправдания войны в Украине

Киев • УНН

 • 600 просмотра

кремль считает встречу путина с Зеленским маловероятной, опасаясь репутационных последствий. российские чиновники отказываются от встречи, балансируя между внутренней аудиторией и санкциями.

ISW: кремль опасается встречи путина с Зеленским из-за внутреннего оправдания войны в Украине

Кремль, вероятно, обеспокоен тем, что двусторонняя встреча российского диктатора Владимира Путина и Президента Украины Владимира Зеленского может подорвать внутригосударственное оправдание Путиным войны России в Украине. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что накануне одно из российских оппозиционных изданий, ссылаясь на собеседников в Кремле, сообщило, что Кремль считает встречу Путина и Зеленского в ближайшее время маловероятной.

Политический стратег, работающий в Кремле, сообщил, ... что Путин и его советники боятся репутационных последствий в результате встречи с Зеленским. Источник, работающий с внутриполитическими проектами Кремля, заявил, что заявление помощника главы Кремля Юрия Ушакова от 18 августа о "повышении уровня" делегаций на переговорах "больше похоже на вежливый отказ" от предложенной встречи Путина и Зеленского

- указывают аналитики.

По их мнению, Кремль не взял на себя обязательств по встрече Путина и Зеленского после разговора Трампа и Путина 18 августа, а кремлевские чиновники во главе с главой МИД Лавровым продолжают прямо отвергать такую встречу в ближайшее время.

"Кремль пытается балансировать между тем, чтобы удовлетворить внутреннюю аудиторию, которая была приучена принять не что иное, как полную победу России в Украине, и предотвращением дальнейших санкций США, которые могут повлиять на способность России поддерживать свои военные усилия", - резюмируют в ISW.

Напомним

Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается сорвать дипломатические встречи по прекращению войны. Он подчеркнул, что Украина открыта к продуктивным переговорам, и в случае отказа РФ от дипломатии необходимы мощные санкции.

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеПолитика
Владимир Путин
Институт изучения войны
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина