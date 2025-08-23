ISW: кремль опасается встречи путина с Зеленским из-за внутреннего оправдания войны в Украине
Киев • УНН
кремль считает встречу путина с Зеленским маловероятной, опасаясь репутационных последствий. российские чиновники отказываются от встречи, балансируя между внутренней аудиторией и санкциями.
Кремль, вероятно, обеспокоен тем, что двусторонняя встреча российского диктатора Владимира Путина и Президента Украины Владимира Зеленского может подорвать внутригосударственное оправдание Путиным войны России в Украине. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что накануне одно из российских оппозиционных изданий, ссылаясь на собеседников в Кремле, сообщило, что Кремль считает встречу Путина и Зеленского в ближайшее время маловероятной.
Политический стратег, работающий в Кремле, сообщил, ... что Путин и его советники боятся репутационных последствий в результате встречи с Зеленским. Источник, работающий с внутриполитическими проектами Кремля, заявил, что заявление помощника главы Кремля Юрия Ушакова от 18 августа о "повышении уровня" делегаций на переговорах "больше похоже на вежливый отказ" от предложенной встречи Путина и Зеленского
По их мнению, Кремль не взял на себя обязательств по встрече Путина и Зеленского после разговора Трампа и Путина 18 августа, а кремлевские чиновники во главе с главой МИД Лавровым продолжают прямо отвергать такую встречу в ближайшее время.
"Кремль пытается балансировать между тем, чтобы удовлетворить внутреннюю аудиторию, которая была приучена принять не что иное, как полную победу России в Украине, и предотвращением дальнейших санкций США, которые могут повлиять на способность России поддерживать свои военные усилия", - резюмируют в ISW.
Напомним
Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается сорвать дипломатические встречи по прекращению войны. Он подчеркнул, что Украина открыта к продуктивным переговорам, и в случае отказа РФ от дипломатии необходимы мощные санкции.
