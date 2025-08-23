ISW: кремль опасается встречи путина с Зеленским из-за внутреннего оправдания войны в Украине

Кремль, вероятно, обеспокоен тем, что двусторонняя встреча российского диктатора Владимира Путина и Президента Украины Владимира Зеленского может подорвать внутригосударственное оправдание Путиным войны России в Украине. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Отмечается, что накануне одно из российских оппозиционных изданий, ссылаясь на собеседников в Кремле, сообщило, что Кремль считает встречу Путина и Зеленского в ближайшее время маловероятной.

Политический стратег, работающий в Кремле, сообщил, ... что Путин и его советники боятся репутационных последствий в результате встречи с Зеленским. Источник, работающий с внутриполитическими проектами Кремля, заявил, что заявление помощника главы Кремля Юрия Ушакова от 18 августа о "повышении уровня" делегаций на переговорах "больше похоже на вежливый отказ" от предложенной встречи Путина и Зеленского