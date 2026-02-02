ISW: кремль намагається маніпулювати Трампом напередодні нового раунду "мирних" переговорів
Київ • УНН
Глава мзс рф сергій лавров намагається переконати США вести переговори лише з росією, а не з Україною та Європою. кремль прагне використати економічні угоди та переговори про озброєння для поступок Трампа щодо України.
кремль продовжує використовувати питання, не пов'язані з війною в Україні, щоб змусити адміністрацію президента США Дональда Трампа поступитися вимогам росії щодо України. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.
Деталі
Аналітики вказують, що міністр закордонних справ рф сергій лавров використав інтерв'ю кремлівському журналісту павлу зарубіну 1 лютого, щоб спробувати здобути прихильність адміністрації Трампа перед майбутніми зустрічами та переконати Сполучені Штати вести переговори лише з росією, а не з Україною та Європою.
Лавров порівняв росію зі Сполученими Штатами, назвавши її "такою ж великою державою", та заявив, що дві країни повинні реалізовувати двосторонні економічні та торговельні проекти, не допускаючи, щоб будь-які розбіжності призвели до конфронтації, особливо "гарячої". лавров також заявив, що Європа намагається "вбити клин" між росією та Сполученими Штатами
На думку аналітиків, кремль використовує тактику переговорів, яка намагається представити росію як глобальну державу, порівнянну зі Сполученими Штатами, та як спадкоємицю "статусу наддержави" Радянського Союзу з моменту вступу на посаду президента США Дональда Трампа на початку 2025 року.
"Заяви Лаврова від 1 лютого мають на меті використати перспективи економічних угод або переговорів про стратегічні озброєння, щоб спонукати Трампа поступитися вимогам росії щодо України, включаючи вимоги кремля, щоб Сполучені Штати не залучали Європу до мирного процесу", резюмують в ISW.
Нагадаємо
Напередодні Президент Україні Володимир Зеленський заявив, що тристороння зустріч - Україна, США та рф - відбудеться 4 та 5 лютого в ОАЕ.
ISW: кремль не погоджується з США щодо єдиного питання про Донбасс на мирних переговорах31.01.26, 08:46 • 4738 переглядiв