ukenru
1 февраля, 12:49 • 11025 просмотра
Неверифицированные терминалы Starlink прекратят работу в Украине: Федоров рассказал о деталях регистрации
1 февраля, 12:14 • 21776 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
1 февраля, 11:56 • 40325 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозовPhoto
1 февраля, 11:12 • 27167 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11 • 35057 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 27289 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 45258 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 61188 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 39058 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43 • 36294 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
ISW: кремль пытается манипулировать Трампом в преддверии нового раунда "мирных" переговоров

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Глава МИД РФ Сергей Лавров пытается убедить США вести переговоры только с Россией, а не с Украиной и Европой. Кремль стремится использовать экономические соглашения и переговоры по вооружениям для уступок Трампа по Украине.

ISW: кремль пытается манипулировать Трампом в преддверии нового раунда "мирных" переговоров

Кремль продолжает использовать вопросы, не связанные с войной в Украине, чтобы заставить администрацию президента США Дональда Трампа уступить требованиям России по Украине. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики указывают, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров использовал интервью кремлевскому журналисту Павлу Зарубину 1 февраля, чтобы попытаться заручиться расположением администрации Трампа перед предстоящими встречами и убедить Соединенные Штаты вести переговоры только с Россией, а не с Украиной и Европой.

Лавров сравнил Россию с Соединенными Штатами, назвав ее "такой же великой державой", и заявил, что две страны должны реализовывать двусторонние экономические и торговые проекты, не допуская, чтобы какие-либо разногласия привели к конфронтации, особенно "горячей". Лавров также заявил, что Европа пытается "вбить клин" между Россией и Соединенными Штатами

- говорится в статье.

По мнению аналитиков, Кремль использует тактику переговоров, которая пытается представить Россию как глобальную державу, сравнимую с Соединенными Штатами, и как наследницу "статуса сверхдержавы" Советского Союза с момента вступления в должность президента США Дональда Трампа в начале 2025 года.

"Заявления Лаврова от 1 февраля имеют целью использовать перспективы экономических соглашений или переговоров о стратегических вооружениях, чтобы побудить Трампа уступить требованиям России по Украине, включая требования Кремля, чтобы Соединенные Штаты не привлекали Европу к мирному процессу", - резюмируют в ISW.

Напомним

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что трехсторонняя встреча - Украина, США и РФ - состоится 4 и 5 февраля в ОАЭ.

ISW: кремль не согласен с США по единственному вопросу о Донбассе на мирных переговорах31.01.26, 08:46 • 4738 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Лавров Сергей Викторович
Институт изучения войны
Объединенные Арабские Эмираты
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина