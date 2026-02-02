ISW: кремль пытается манипулировать Трампом в преддверии нового раунда "мирных" переговоров
Киев • УНН
Глава МИД РФ Сергей Лавров пытается убедить США вести переговоры только с Россией, а не с Украиной и Европой. Кремль стремится использовать экономические соглашения и переговоры по вооружениям для уступок Трампа по Украине.
Кремль продолжает использовать вопросы, не связанные с войной в Украине, чтобы заставить администрацию президента США Дональда Трампа уступить требованиям России по Украине. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.
Детали
Аналитики указывают, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров использовал интервью кремлевскому журналисту Павлу Зарубину 1 февраля, чтобы попытаться заручиться расположением администрации Трампа перед предстоящими встречами и убедить Соединенные Штаты вести переговоры только с Россией, а не с Украиной и Европой.
Лавров сравнил Россию с Соединенными Штатами, назвав ее "такой же великой державой", и заявил, что две страны должны реализовывать двусторонние экономические и торговые проекты, не допуская, чтобы какие-либо разногласия привели к конфронтации, особенно "горячей". Лавров также заявил, что Европа пытается "вбить клин" между Россией и Соединенными Штатами
По мнению аналитиков, Кремль использует тактику переговоров, которая пытается представить Россию как глобальную державу, сравнимую с Соединенными Штатами, и как наследницу "статуса сверхдержавы" Советского Союза с момента вступления в должность президента США Дональда Трампа в начале 2025 года.
"Заявления Лаврова от 1 февраля имеют целью использовать перспективы экономических соглашений или переговоров о стратегических вооружениях, чтобы побудить Трампа уступить требованиям России по Украине, включая требования Кремля, чтобы Соединенные Штаты не привлекали Европу к мирному процессу", - резюмируют в ISW.
Напомним
Накануне Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что трехсторонняя встреча - Украина, США и РФ - состоится 4 и 5 февраля в ОАЭ.
ISW: кремль не согласен с США по единственному вопросу о Донбассе на мирных переговорах31.01.26, 08:46 • 4738 просмотров