Історія з Трубіним не повторилася: "Реал" мінімально переміг "Бенфіку", а матч зупиняли через расизм

Мадридський "Реал" у рамках плей-офф раунду футбольної Ліги чемпіонів здобув мінімальну перемогу над португальською "Бенфікою" з рахунком 1:0. Матч відбувся на домашньому стадіоні "Бенфіки" "Естадіо де Лауж". Про це повідомляє УНН.

Деталі

"Вершковим" вдалося перемогти у неймовірно напруженому поєдинку, який запам’ятався не лише результатом, а й емоційними подіями на полі. Український воротар лісабонців Анатолій Трубін провів на полі весь матч, виконав кілька ефектних сейвів, однак все одно не зміг втримати свої ворота на замку.

Єдиний м’яч було забито на 50-й хвилині - Вінісіус Жуніор ефектно пробив у дев’ятку, не залишивши шансів Трубіну. Після голу бразилець підбіг до кутового прапорця і станцював, що викликало невдоволення футболістів португальського клубу.

За надто емоційне святкування вінгер отримав жовту картку. Після жовтої у Вінісуса відбулася перепалка з аргентинським футболістом "орлів" Джанлукою Престіані. Останній сказав Вінісіусу щось, що носило расистський характер, адже реакція бразильця була більш ніж красномовною. Після інциденту Жуніор поскаржився арбітру на расистські висловлювання. Суддя тимчасово призупинив матч, однак після паузи гру було поновлено.

До речі, інший гравець збірної України Георгій Судаков з’явився на полі на 74-ій хвилині. Георгій намагався загострювати, зміг віддати кілька ефектних пасів, однак результату для португальського клубу це не дало.

Додамо, що за ігровими показниками "Реал" мав невелику перевагу - мадридці більше атакували та частіше контролювали м’яч, що зрештою й допомогло втримати переможний рахунок.

