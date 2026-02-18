$43.170.07
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
17 лютого, 14:26 • 16174 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
17 лютого, 12:59 • 21522 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
17 лютого, 12:23 • 23495 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
17 лютого, 12:15 • 23078 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
17 лютого, 09:48 • 22589 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
17 лютого, 08:25 • 26796 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 35870 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 47525 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 56083 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
Публікації
Ексклюзиви
Історія з Трубіним не повторилася: "Реал" мінімально переміг "Бенфіку", а матч зупиняли через расизм

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Мадридський "Реал" обіграв португальську "Бенфіку" з рахунком 1:0 у плей-офф Ліги чемпіонів. Єдиний гол забив Вінісіус Жуніор, після чого стався расистський інцидент.

Історія з Трубіним не повторилася: "Реал" мінімально переміг "Бенфіку", а матч зупиняли через расизм

Мадридський "Реал" у рамках плей-офф раунду футбольної Ліги чемпіонів здобув мінімальну перемогу над португальською "Бенфікою" з рахунком 1:0. Матч відбувся на домашньому стадіоні "Бенфіки" "Естадіо де Лауж". Про це повідомляє УНН.

Деталі

"Вершковим" вдалося перемогти у неймовірно напруженому поєдинку, який запам’ятався не лише результатом, а й емоційними подіями на полі. Український воротар лісабонців Анатолій Трубін провів на полі весь матч, виконав кілька ефектних сейвів, однак все одно не зміг втримати свої ворота на замку.

Єдиний м’яч було забито на 50-й хвилині - Вінісіус Жуніор ефектно пробив у дев’ятку, не залишивши шансів Трубіну. Після голу бразилець підбіг до кутового прапорця і станцював, що викликало невдоволення футболістів португальського клубу.

За надто емоційне святкування вінгер отримав жовту картку. Після жовтої у Вінісуса відбулася перепалка з аргентинським футболістом "орлів" Джанлукою Престіані. Останній сказав Вінісіусу щось, що носило расистський характер, адже реакція бразильця була більш ніж красномовною. Після інциденту Жуніор поскаржився арбітру на расистські висловлювання. Суддя тимчасово призупинив матч, однак після паузи гру було поновлено.

До речі, інший гравець збірної України Георгій Судаков з’явився на полі на 74-ій хвилині. Георгій намагався загострювати, зміг віддати кілька ефектних пасів, однак результату для португальського клубу це не дало.

Додамо, що за ігровими показниками "Реал" мав невелику перевагу - мадридці більше атакували та частіше контролювали м’яч, що зрештою й допомогло втримати переможний рахунок.

Нагадаємо

Раніше ми писали про те, як на етапі Ліги португальська "Бенфіка" завдяки голу голкіпера Анатолія Трубіна змогла обіграти "Реал" з рахунком 4:2.

Станіслав Кармазін

Спорт
Реал Мадрид
Мадрид
Португалія