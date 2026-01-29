$42.960.17
Зеленський попередив, що рф готується до нового удару по Україні
Рубіо: наступний раунд перемовин пройде у двосторонньому форматі - між Україною та росією
Уряд призначив нову наглядову раду Енергоатома: хто у складі та основні завдання
В Україні створюють командування “малої” ППО, яке очолить полковник Євгеній Хлєбніков
Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори
Кінець старої моделі Західного світу: чому Британія перезапускає відносини з Китаєм
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
Неймовірний порятунок "Бенфіки": український воротар Анатолій Трубін забив гол за "орлів" та залишив їх у Лізі Чемпіонів

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Український воротар "Бенфіки" Трубін зумів відзначитися у воротах мадридського "Реала" та вивів свою команду у наступний етап Ліги Чемпіонів на останніх секундах матчу.

Неймовірний порятунок "Бенфіки": український воротар Анатолій Трубін забив гол за "орлів" та залишив їх у Лізі Чемпіонів

Лісабонська "Бенфіка" у результативному матчі Ліги чемпіонів здобула необхідний результат у протистоянні з мадридським "Реалом" (4:2), гарантувавши собі вихід у плей-офф турніру. Команда таки змогла пролізти у топ-24 кращі команди турніру і сталося це не без допомоги українського голкіпера Анатолія Трубіна, який виступає за "орлів". Про це повідомляє УНН.

Деталі

Лісабонці приймали мадридський "Реал" на своєму полі і завдання на матч було лише одне – перемагати і бажано з різницею більше ніж в один гол. І навіть при таких розкладах португальці повинні були сподіватися, що інші їхні сусіди по турнірній таблиці забуксують в рамках останнього туру першого етапу Ліги та пропустять їх вперед себе.

Варто зазначити, що шанси  підопічних Жозе Моуріньйо на успіх були більшою мірою математичні, проте все спрацювало якнайкраще.

Хронологія матчу

На 30-ій хвилині зустрічі забитим м’ячем за іспанський клуб відзначився Кіліан Мбаппе. Проте, пропущений м'яч не зламав "орлів" і вони ще до перерви змогли двічі розписатися у воротах Тібо Куртуа.

Спочатку через 6 хвилин після голу Мбаппе рахунок зрівняв Андреас Шельдеруп, а вже у доданий до першого тайму час "Бенфіку" вивів уперед Вангеліс Павлідіс, реалізувавши пенальті.

По перерві португальці не втратили запал та активно атакували, аж поки не змогли розвинути перевагу над "вершковими". Третій гол у ворота іспанців знову залетів внаслідок вдалих атакувальних дій того ж таки Шельдерупа, який чудовим пострілом розстріляв кіпера "Реала" в ближньому куті.

Варто зауважити, що гол португальці забили на 54-ій хвилині. Однак на дубль Шельдерупа своїм дублем відзначився Мбаппе. Форвард "Реала" забив свій другий м’яч у ворота українця Анатолія Трубіна на 58-ій хвилині, зробивши рахунок 3:2. Такий хід подій не дуже влаштовував "Бенфіку" і "орли" пішли забивати 4-ий гол.

Чудовий шанс забити мав інший українець у складі португальської команди Георгій Судаков, однак півзахисник  не зміг направити м’яч у лівий кут Тібо Куртуа.

Зрештою, поміч прийшла від того, від кого найменше очікували. За кілька секунд до закінчення поєдинку, на стандартне положення біля воріт суперника прибіг Трубін. Так вийшло, що Анатолій виявився найспритнішим, виграв другий поверх у захисників "Реала" та майстерно переправив м’яч у ворота мадридців, поставивши масну крапку у цьому поєдинку. Завдяки цьому голу португальці змогли потрапити до топ-24 кращих команд в Лізі Чемпіонів та кваліфікували до наступного етапу, фактичгл "застрибнувши в останній вагон".

Станіслав Кармазін

