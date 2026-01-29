Невероятное спасение "Бенфики": украинский вратарь Анатолий Трубин забил гол за "орлов" и оставил их в Лиге Чемпионов

Лиссабонская "Бенфика" в результативном матче Лиги чемпионов добилась необходимого результата в противостоянии с мадридским "Реалом" (4:2), гарантировав себе выход в плей-офф турнира. Команда все-таки смогла пробиться в топ-24 лучших команд турнира, и произошло это не без помощи украинского голкипера Анатолия Трубина, выступающего за "орлов". Об этом сообщает УНН.

Детали

Лиссабонцы принимали мадридский "Реал" на своем поле, и задача на матч была только одна – побеждать, и желательно с разницей более чем в один гол. И даже при таких раскладах португальцы должны были надеяться, что другие их соседи по турнирной таблице забуксуют в рамках последнего тура первого этапа Лиги и пропустят их вперед.

Стоит отметить, что шансы подопечных Жозе Моуринью на успех были в большей степени математическими, однако все сработало как нельзя лучше.

Хронология матча

На 30-й минуте встречи забитым мячом за испанский клуб отличился Килиан Мбаппе. Однако пропущенный мяч не сломил "орлов", и они еще до перерыва смогли дважды расписаться в воротах Тибо Куртуа.

Сначала через 6 минут после гола Мбаппе счет сравнял Андреас Шельдеруп, а уже в добавленное к первому тайму время "Бенфику" вывел вперед Вангелис Павлидис, реализовав пенальти.

После перерыва португальцы не потеряли запал и активно атаковали, пока не смогли развить преимущество над "сливочными". Третий гол в ворота испанцев снова залетел в результате удачных атакующих действий того же Шельдерупа, который великолепным выстрелом расстрелял кипера "Реала" в ближнем углу.

Стоит заметить, что гол португальцы забили на 54-й минуте. Однако на дубль Шельдерупа своим дублем отличился Мбаппе. Форвард "Реала" забил свой второй мяч в ворота украинца Анатолия Трубина на 58-й минуте, сделав счет 3:2. Такой ход событий не очень устраивал "Бенфику", и "орлы" пошли забивать 4-й гол.

Отличный шанс забить имел другой украинец в составе португальской команды Георгий Судаков, однако полузащитник не смог направить мяч в левый угол Тибо Куртуа.

В конце концов, помощь пришла от того, от кого меньше всего ожидали. За несколько секунд до окончания поединка, на стандартное положение у ворот соперника прибежал Трубин. Так получилось, что Анатолий оказался самым ловким, выиграл второй этаж у защитников "Реала" и мастерски переправил мяч в ворота мадридцев, поставив жирную точку в этом поединке. Благодаря этому голу португальцы смогли попасть в топ-24 лучших команд в Лиге Чемпионов и квалифицировались в следующий этап, фактически "запрыгнув в последний вагон".

